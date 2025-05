Blainville fait découvrir les différents métiers aux Travaux publics

En cette Semaine nationale des travaux publics, la Ville de Blainville a profité de la présence de l’auteure-compositrice-interprète et porte-parole de l’association TPQuébec, Sara Dufour, pour faire découvrir à ses employés les multiples métiers et facettes du quotidien du personnel du Service des travaux publics.

Les visiteurs ont donc pu se familiariser avec les métiers d’ouvrier d’aqueduc et d’égout, de voirie, de parcs et espaces verts et de contremaître. Certains audacieux ont même conduit des véhicules lourds, tels qu’un chasse-neige et une pelle mécanique, sous supervision.

Une semaine à l’image de l’énergique Sara Dufour

La Semaine nationale des travaux publics, qui se déroule jusqu’au 25 mai, vise à mettre en lumière le travail des quelque 40 000 personnes qui œuvrent dans le domaine à travers le Québec.

L’artiste et porte-parole Sara Dufour, reconnue pour son talent et son énergie contagieuse, n’a pas ménagé les éloges à leur égard : « Vous ne lâchez jamais, vous travaillez dans les tempêtes de neige ou qu’il fasse 40 degrés! Grâce à vous, les gens peuvent se déplacer vers leur travail, avoir accès à l’eau, aux bâtiments publics, aux parcs et espaces verts. Je n’en reviens pas que vous vous occupez de tout ça. Vous êtes comme des superhéros de l’ombre! ».

Pour le directeur du Service des travaux publics de Blainville et président de TPQuébec, Roch Arbour, il est important de valoriser les employés de son secteur d’activités : « L’image des TP est en changement, nous le constatons dans plusieurs publications sur les réseaux sociaux. Certains groupes sont mis en lumière, comme la voirie et le déneigement. Cependant, bien d’autres activités des TP sont essentielles au bien-être des citoyens et au fonctionnement du service », a-t-il mentionné.

La mairesse, Liza Poulin, est du même avis : « Un Service des travaux publics, c’est un peu comme les bras et les jambes du corps humain. Sans la contribution de ces femmes et de ces hommes, la Ville aurait de la difficulté à fonctionner. Notre Service des Travaux publics, c’est un ingrédient essentiel à notre qualité de vie », a-t-elle conclu.

Recruter de nouveaux talents aux TP

L’activité portes ouvertes aux Ateliers municipaux avait également pour objectif de faire connaître les diverses possibilités d’emplois au Service des travaux publics :« Il faut préparer la relève et nos employés sont les meilleurs ambassadeurs pour parler, particulièrement aux jeunes, de ces carrières possibles dans plusieurs domaines », a souligné la directrice générale de la Ville, Chantal Gauvreau.