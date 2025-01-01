Augmentation du nombre d'étudiants
Modernisation et agrandissement du pavillon F du Cégep de Saint-Jérôme
Des travaux de modernisation et d'agrandissement sont prévus pour le pavillon F du Cégep de Saint-Jérôme se situant au 210 rue Georges-Thurston, en plein cœur du centre-ville. Il accueillera ces premiers étudiants à la rentrée 2028.
C'est afin de répondre à la croissance de la population étudiante et pour offrir un cadre avec des infrastructures modernes et adaptées aux besoins de sa communauté. De plus, ces travaux permettront de revaloriser le centre-ville de Saint-Jérôme.
Bien que l'on pourra dans ce nouveau pavillon accueillir 825 étudiants supplémentaires avec l'ajout de 14 nouvelles salles de classe, les besoins en infrastructures continueront de grimper, mais cela reste un début.
D'ailleurs, le bâtiment actuel du pavillon F fera l’objet d’une rénovation majeure, incontournable en raison de son état de grande vétusté. Les travaux permettront de repenser les espaces et d’assurer un environnement fonctionnel et sécuritaire qui répond aux besoins des étudiantes et étudiants.
Réponse aux besoins particuliers de deux programmes
Cet agrandissement répondra aussi aux besoins particuliers de deux programmes techniques phares, soit Génie mécanique et Génie des matériaux composites, ce dernier étant offert exclusivement au Cégep de Saint-Jérôme parmi tous les cégeps du Québec. Leurs laboratoires seront entièrement repensés pour mieux répondre aux exigences de formation et aux besoins croissants de main-d’œuvre qualifiée, contribuant ainsi au développement économique de la région et du Québec. À noter que ces deux programmes sont concernés par l’Opération main-d’œuvre, qui vise des mesures pour certains secteurs prioritaires.
Le futur pavillon F comprendra également des espaces de socialisation et d’apprentissage collaboratif, conçus pour favoriser le bien-être et la réussite de la communauté étudiante. Dès les prochains mois, les travaux relatifs à ce projet seront visibles pour la population par la réalisation d’une première étape qui consiste à démolir des bâtiments adjacents au pavillon F afin de libérer de l’espace nécessaire à l’agrandissement.
Ce projet, reconnu comme prioritaire par de nombreux acteurs socioéconomiques et politiques des Laurentides, est le fruit d’un engagement collectif visant à renforcer l’offre de formation dans la région et à soutenir la réussite.
Un bâtiment qui contribue à la revalorisation du centre-ville
Au-delà de sa vocation éducative, ce projet permettra de revaloriser un espace central du centre-ville de Saint-Jérôme au cœur du Quartier des arts et du savoir en le transformant en un lieu dynamique et ouvert sur la communauté.
L’architecture du nouveau bâtiment a été pensée pour respecter la richesse de son environnement et s’intégrer parfaitement à son milieu. Ainsi, le concept prévoit notamment la revalorisation d’un bâtiment d’intérêt architectural et d’une ouverture sur la piste cyclable, le P’tit Train du Nord. Ainsi, éducation supérieure, mobilité active et vie urbaine se rencontreront, créant un véritable carrefour où lacommunauté collégiale ainsi que les citoyennes et citoyens pourront contribuer au rayonnement du Cégep et du centre-ville.
Un investissement du gouvernement du Québec appuyé par un fort engagement local
Ce chantier d’envergure est rendu possible grâce au financement du gouvernement du Québec et à l’appui déterminant du ministère de l’Enseignement supérieur. La Ville de Saint-Jérôme a également joué un rôle clé dans les étapes de planification et d’acquisition.
« Je suis très heureuse de voir le projet d’agrandissement et de modernisation du pavillon F franchir une étape importante vers sa concrétisation. L’annonce d’aujourd’hui s’inscrit dans le rattrapage important que nous réalisons dans nos infrastructures depuis les dernières années pour mieux répondre à la croissance de la population étudiante. C’est aussi une excellente nouvelle pour nos étudiants, qui pourront évoluer dans un environnement stimulant et à la fine pointe », a mentionné Mme Pascale Déry, ministre de l’Enseignement supérieur.
« C’est le début d’une transformation majeure pour le Cégep de Saint-Jérôme. Ce nouveau pavillon nous permettra de mieux répondre aux besoins de main-d’œuvre, d’accueillir les étudiants dans un environnement moderne et de bonifier leur formation. En adaptant nos infrastructures aux réalités d’aujourd’hui et de demain, nous réaffirmons l’importance de l’enseignement supérieur comme l’un des leviers essentiels de développement pour notre région — aux côtés d’autres forces tout aussi fondamentales qui contribuent à faire vivre et grandir notre communauté », a mentionné Mme Sonia Bélanger, députée de Prévost, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides.
« Si notre centre-ville est baptisé « Quartier des Arts et du Savoir », ce n’est pas étranger à la présence du Cégep de Saint-Jérôme. Il contribue de façon remarquable au dynamisme de notre ville, de notre MRC et de notre région. Ces nouvelles installations créeront les conditions gagnantes pour accueillir encore plus de jeunes des Laurentides et d’ailleurs au Québec. Cet accès à l’éducation supérieure assure leur avenir individuel ainsi que notre avenir collectif. Merci à toutes celles et à tous ceux qui veillent à son succès! », a déclaré M. Marc Bourcier, maire de Saint-Jérôme.
« Ce projet dépasse le cadre des infrastructures : il constitue un investissement direct dans la réussite de nos étudiantes et étudiants ainsi que dans l’accessibilité à des études supérieures de qualité. La collaboration avec nos partenaires politiques et municipaux a été essentielle pour permettre à ce projet de voir le jour », a souligné Mme Nadine Le Gal, directrice générale du Cégep.
« Ce projet témoigne de notre volonté commune de répondre aux besoins actuels et futurs de la communauté collégiale, tout en consolidant le rôle de l’éducation supérieure comme moteur de développement pour la région », a déclaré Mme Carmen Gloria-Sanchez, présidente du conseil d’administration.