École des Grands : 40 élèves de l’école primaire Sainte-Paule participent

L’École des Grands (EDG), une initiative de la Fondation W. et financée par le Pôle à l’enseignement supérieur des Laurentides (PESLAU), dresse un bilan des plus positifs pour l’année scolaire 2024-2025.

Déployée dans les trois campus du Cégep de Saint-Jérôme — Saint-Jérôme, Mont-Laurier et Mont-Tremblant — l’EDG crée des liens durables entre des élèves du primaire et des personnes étudiantes mentores du collégial, en leur faisant vivre des moments uniques d’entraide, de découverte et d’apprentissage.

Une présence bien ancrée sur trois campus

À Saint-Jérôme, la graduation tenue le 3 mai à l’auditorium Germaine-Guèvremont a mis en lumière la participation de 40 élèves de l’école primaire Sainte-Paule, accompagnés par 28 mentors. L’un des moments les plus marquants de la session a été une activité de sensibilisation aux microbes, menée grâce au matériel du programme d’Analyses biomédicales. Cette immersion dans la démarche scientifique a suscité un vif intérêt : « Le plus impressionnant est de voir l’émerveillement dans les yeux des élèves lorsque nous les introduisons aux sciences », souligne Marilyn Cantara, responsable locale. Elle ajoute : « C’est un immense privilège d’être aux premières loges de la création d’un lien si privilégié qui se crée entre les mentors et les élèves ! »

Du côté de Mont-Laurier, neuf enfants des écoles primaires Notre-Dame-du-Saint-Sacrement et du Sacré-Cœur et six mentors se sont réunis pour souligner leur parcours lors de la graduation du 26 avril à la cafétéria du campus. La session d’hiver s’est distinguée par une sortie éducative au Centre d’exposition de Mont-Laurier, sous le thème de la navigation et du commerce textile. Pour Mélanie Ouellette, responsable locale, c’est cette synergie entre toutes les personnes participantes qui fait la richesse du projet : « Chaque samedi, les enfants et les mentors grandissent ensemble. À travers les bons et les moins bons coups, chacun apporte une touche de magie. »

À Mont-Tremblant, 23 élèves des écoles primaires Le Tremplin et La Relève ont complété leur parcours le 3 mai. En plus des rencontres hebdomadaires, l’équipe a innové en offrant une journée spéciale aux élèves de 5e et 6e années : après une matinée d’aide aux devoirs, les jeunes ont partagé un dîner pizza et une série d’activités au Centre collégial de Mont-Tremblant avec leurs mentors. « Chaque semaine, les élèves du primaire arrivent remplis d’enthousiasme à l’idée de retrouver leurs mentors et de se mettre au travail », témoigne Amanda Juby, responsable locale. Elle ajoute que ce projet « développe chez les mentors l’empathie, la coopération et une réelle capacité à accompagner l’autre. » D’ailleurs, le projet a pu compter sur un don de 3 000 $ de la Samaritaine de Mont-Tremblant, un appui dont l’équipe remercie chaleureusement.