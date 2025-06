Industrie aérospatiale : Cinq institutions collégiales signent une entente

Deux cégeps et trois centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) ont annoncé le 4 juin, au Centre de l’Innovation YMX à Mirabel, la signature d’une entente qui leur permettra de proposer à l’industrie aérospatiale et manufacturière une offre de services renforcée et cohérente pour répondre à ses besoins en matière de recherche appliquée et d’innovation, ainsi qu’en matière de développement des compétences de sa main- d’œuvre.

Le Cégep de Saint-Jérôme, le Cégep Édouard-Montpetit et son École nationale

d’aérotechnique (ÉNA), le Centre de développement des composites du Québec (CDCQ), le Centre technologique en aérospatiale (CTA), et l’Institut du véhicule innovant (IVI) unissent leurs forces pour appuyer plus efficacement l’industrie.

En signant cette entente, les cinq institutions d’enseignement supérieur ont établi des bases solides et structurées qui faciliteront le développement d’une synergie axée sur la complémentarité de leurs expertises de pointe. De plus, pour favoriser la réalisation de projets conjoints et mieux répondre aux besoins de l’industrie, elles pourraient par exemple mutualiser certains espaces et équipements ou mettre en place des outils communs. Ce partenariat permet donc d’optimiser les investissements dans un contexte économique plus difficile.

Favoriser l’innovation

Les trois centres collégiaux de transfert de technologie se sont alliés afin de proposer une gamme élargie de services d’innovation et de recherche appliquée. En travaillant avec l’un de ces centres, une entreprise aura du même coup accès à l’expertise de haut niveau et aux ressources des autres. Les CCTT associeront ainsi leurs forces pour développer des solutions optimales pour leurs clients, plus rapidement, de manière plus efficace et mieux arrimée aux besoins concrets des entreprises.

« Ensemble, nos trois CCTT cumulent une puissante expertise dans des domaines comme les matériaux composites, les procédés industriels et l’automatisation, la transformation numérique dont l’intelligence artificielle, l’électrification des transports, la mobilité avancée et bien plus. Ces secteurs cruciaux détermineront l’avenir de notre industrie aérospatiale, qui doit innover pour demeurer compétitive à l’échelle internationale. Nos deux cégeps comptent bien être leurs partenaires privilégiés pour y parvenir », a souligné Hélène Bailleu, directrice générale du Cégep Édouard-Montpetit et de l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA).

Développer les compétences de la main-d’œuvre

L’entente prévoit également que les services aux entreprises du Cégep de Saint-Jérôme et ceux du Cégep Édouard-Montpetit associent leurs expertises complémentaires afin de proposer aux entreprises une offre élargie, intégrée et efficace de services sur mesure pour le développement des compétences de leur personnel. Les entreprises profiteront ainsi d’une meilleure continuité du service et des formations.

« Grâce à cette entente, les entreprises de la zone d’innovation en aérospatiale, dont celles du pôle de Mirabel, auront facilement accès à un vaste éventail de services sur mesure pour développer les compétences de leur personnel. Nos deux cégeps démontrent ainsi leur volonté d’être les partenaires privilégiés de l’industrie aérospatiale, un secteur pour lequel la qualification de la main-d’œuvre et son perfectionnement continu sont une condition de succès », a ajouté Nadine Le Gal, directrice générale du Cégep de Saint-Jérôme.