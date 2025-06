Des premières cérémonies institutionnelles de remise de diplômes

Le Cégep de Saint-Jérôme (CSTJ) a tenu la toute première édition de ses cérémonies institutionnelles de remise de diplômes, le 28 mai dernier à l’Aréna Rivière-du-Nord. Un moment marquant dans l’histoire de l’établissement, qui a permis de souligner la réussite et la persévérance de plus de 500 personnes finissantes du secteur régulier, de la formation continue et de la francisation.

Les trois événements ont réuni près de 1400 personnes. Familles, amis et membres du personnel du cégep étaient présents pour applaudir celles et ceux qui franchissaient une étape importante de leur parcours académique. « Cette première cérémonie traduit la culture de notre Cégep, un lieu où chaque parcours compte et où chaque réussite est célébrée collectivement. Elle marque la fin d’une étape et aussi le début d’un avenir prometteur », a souligné Nadine Le Gal, directrice générale du Cégep de Saint-Jérôme.

De nombreux membres du personnel enseignant, professionnel et de soutien étaient également présents pour prendre part à cette grande célébration. Que ce soit pour participer à l’organisation ou soutenir les finissantes et les finissants, leur présence témoignait d’un engagement profond envers la réussite étudiante. Ce moment fut aussi pour eux l’occasion de saluer les efforts de celles et ceux qu’ils ont soutenus tout au long de leur parcours collégial.