Rentrée scolaire 2025
Plus de 5 600 étudiants ont entamé leur année au Cégep de St-Jérôme
Par Salle des nouvelles
Le jeudi 21 août, c’était jour de rentrée officielle au Cégep de Saint- Jérôme (CSTJ) et ses centres collégiaux de Mont-Tremblant et de Mont-Laurier. La formation régulière compte désormais plus de 5 600 étudiants, soit une augmentation de 10 % par rapport à l’automne dernier.
En ce début de session au campus de Saint-Jérôme, plusieurs équipes étaient mobilisées pour offrir pommes et mots de bienvenue, perpétuant une tradition qui illustre la proximité et l’engagement humain propres à l’établissement. Plus tôt cette semaine, les 2 000 nouvelles personnes étudiantes ont bénéficié d’un accueil personnalisé comprenant visites guidées, conférences destinées aux parents et rencontres avec des mentors bénévoles. Cette démarche vise à favoriser une transition harmonieuse du secondaire au collégial.
Des nouveautés qui enrichissent l’expérience collégiale
Cette rentrée est marquée par le début du nouveau programme Arts, lettres et communication – option Littérature et publications, offrant aux étudiantes et étudiants la possibilité d’explorer, d’analyser et de créer différentes formes d’écriture, en plus de participer à des activités culturelles ou autre, dont un séjour à l’international.
Le Cégep a développé et offrira dès cet automne l’attestation d’études collégiales (AEC) Gestion commerciale et stratégies entrepreneuriales, un programme de 13 mois visant à développer leadership et vision entrepreneuriale responsable. Cette nouveauté est un ajout dans l’offre entrepreneuriale du CSTJ qui propose déjà un service d’accompagnement unique au collégial : le Quartier général de l’audace. Ce dernier permet à tous les aspirants entrepreneurs de développer tout leur potentiel, de l’idéation jusqu’au démarrage d’une entreprise.
Des espaces adaptés à la croissance et aux besoins de la population collégiale
Dès cette session, les deux cohortes du programme d’Inhalothérapie bénéficieront de laboratoires de pratique entièrement neufs, situés à proximité du Centre de simulation en Soins infirmiers. Cet emplacement stratégique facilitera le travail interdisciplinaire et la mise en place d’activités communes.
Aussi, le 19 août dernier était annoncé un investissement important pour la rénovation et l’agrandissement du pavillon F. Ce projet ambitieux transformera le bâtiment pour en faire un milieu humain et engageant. Il pourra accueillir 825 personnes étudiantes supplémentaires à partir de l’automne 2028 en plus d’offrir de nouveaux locaux spécialisés, notamment pour les programmes de Technologie du génie des matériaux composites et de Génie mécanique. On y retrouvera aussi de nouveaux espaces de socialisation et de collaboration.
« Nous amorçons avec fébrilité et enthousiasme cette toute nouvelle session en accueillant notre population étudiante et en l’accompagnant vers la réussite. Il s’agit d’une rentrée historique marquée par une croissance importante de nos étudiants et étudiantes, par de nouveaux programmes répondants aux besoins de la population des Laurentides et par l’annonce de la modernisation et l’agrandissement de notre pavillon F. », a déclaré la directrice générale, Nadine Le Gal.
Un début d’année en fête
La rentrée sera soulignée le 3 septembre lors d’un événement festif rassemblant la communauté collégiale : dîner gratuit pour les personnes étudiantes, kiosques d’information sur les services. Une grande nouveauté cette année : une animation musicale par l’artiste de la scène québécoise Statzz.
« Au nom de la grande équipe du Cégep de Saint-Jérôme, je souhaite une excellente rentrée à toutes et à tous, membres de la communauté étudiante et du personnel ! », a conclu la directrice générale, Nadine Le Gal.