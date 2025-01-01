Nous joindre
Ville de Sainte-Thérèse

Nouvelle école Terre-Soleil : Séance d’information publique le 3 septembre

26 août 2025
Par Salle des nouvelles

La Ville de Sainte-Thérèse invite la population à participer à une séance d’information publique concernant la construction du nouveau bâtiment de l’école Terre-Soleil, qui se tiendra le 3 septembre à 19 h, au Centre culturel et communautaire Thérèse-De Blainville.

Cette rencontre constitue une occasion privilégiée pour les citoyens de s’informer en détail sur ce projet majeur.

Une école attendue

« La construction de la nouvelle école Terre-Soleil représente un investissement majeur pour l’avenir de nos jeunes et de notre communauté. Il s’agit d’un projet très attendu qui répondra aux besoins grandissants des familles tout en s’intégrant harmonieusement à notre milieu de vie. La Ville attache également une grande importance à informer et à écouter ses citoyens, afin de réduire au maximum les inconvénients liés au chantier et aux travaux et de préserver la qualité de vie de l’ensemble de la population », a déclaré le maire de Sainte-Thérèse, M. Christian Charron.

Déroulement de la rencontre

Au cours de la séance, les représentants du Centre de services scolaire des Mille-Îles (CSSMI) présenteront : un rappel du contexte et des grandes étapes du projet, l’architecture et les caractéristiques de la nouvelle école et l’aménagement prévu du terrain.

Une présentation conjointe de la Ville de Sainte-Thérèse et du CSSMI portera également sur la gestion du chantier et les mesures de mitigation. La sécurité aux abords du chantier et la logistique autour des routes de camionnage seront aussi abordées.

Enfin, la séance publique en lien avec le processus de Programme particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) requis pour ce projet, de même que les dérogations réglementaires qui y sont associées, se tiendra à la fin de la soirée.

