Nouveau programme de français: la FAE demande de repousser jusqu'en 2027

La Fédération autonome de l'enseignement (FAE) demande au gouvernement de repousser l'implantation du nouveau programme de français jusqu'en 2027.

Le nouveau programme, promis par le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, sera mis à l'essai dès cette année dans une cinquantaine de classes, pour ensuite être déployé dans toutes les écoles à la rentrée 2026.

Il dépoussière la liste de mots à apprendre au primaire, fait une plus grande place à la communication orale et mise sur l'étude des œuvres québécoises, entre autres.

Or, les enseignants ont besoin de temps pour s'approprier ces changements, a plaidé dans un communiqué publié vendredi la présidente de la FAE, Mélanie Hubert.

Elle demande au ministre Drainville de reporter à la rentrée scolaire 2027 l'implantation obligatoire du nouveau programme de français dans toutes les écoles.

«Cette année, le nouveau programme de français fait l'objet d'un projet-pilote dans une cinquantaine de classes, ce qui impliquera fort probablement des modifications lors de cette expérimentation», a-t-elle souligné.

«Ainsi, il est illogique de penser à une implantation obligatoire dès l'an prochain, ne serait-ce que pour que les enseignants puissent recevoir la formation adéquate», a-t-elle ajouté.

Caroline Plante, La Presse Canadienne