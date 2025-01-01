Nous joindre
Incendie de l'école à Prévost

Bonneville se mobilise pour les élèves de l’école Val-des-Monts

durée 10h00
16 septembre 2025
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Suite à l'incendie de l'école primaire Val-des-Monts, à Prévost, qui s'est déroulé vendredi dernier, les 380 élèves ont été relocalisés temporairement dans trois écoles du secteur. Ce matin, l'on apprend que l'entreprise Bonneville pourrait construire des classes modulaires prêtes pour le retour du congé des Fêtes. 

Dès le mois d’octobre, les usines de Bonneville pourraient amorcer la production de ces classes modulaires donnant l'opportunité au Centre de services scolaire de ramener plus tôt que prévu les élèves sur le site de leur ancienne école.  

« Notre engagement est d’offrir aux enfants de Prévost un lieu d’apprentissage sûr, agréable et de qualité, dans les meilleurs délais. Pour y arriver, Bonneville est prête à mettre l’ensemble de son écosystème au service des citoyens et des citoyennes de Prévost afin de garantir cet ambitieux défi », souligne Martin Bisson, vice-président développement des affaires et relations gouvernementales chez Bonneville.

Hier, la Presse Canadienne indiquait que le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord avait confirmé que les élèves allaient rester pour le reste de l'année scolaire dans leur école de remplacement. 

De plus, entre-temps, la municipalité de Prévost s'est également rapidement impliquée en organisant une collecte de fonds  pour les élèves qui ont perdu du matériel scolaire et des vêtements dans l’incendie. Hier matin, on comptait déjà un montant de tout près de 80 000$. 

 

 

 

 

 

 

 

