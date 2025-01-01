L'UdeM s'installe dans les Laurentides en médecine et en pharmacie

Dès l'automne 2026, l'Université de Montréal (UdeM) accueillera sa première cohorte d'étudiants en médecine dans son nouveau campus à Saint-Jérôme, dans les Laurentides. Il est prévu qu'à la rentrée 2027, il sera possible d'étudier dans la Faculté de pharmacie. L'on considère que la région des Laurentides est l'une des régions du Québec où la pénurie de professionnels de la santé est criante, particulièrement en terme de médecins et de pharmaciens. Ce campus délocalisé, comprenant ces deux facultés, sera une première au pays. «Ce nouveau campus contribuera positivement au recrutement et à la rétention des professionnels et professionnelles de la santé dans les Laurentides, à renforcer l’attractivité de la médecine de famille et sa pratique dans les régions du Québec, à contrer la pénurie de pharmaciennes et de pharmaciens en formant une relève supplémentaire directement sur le territoire et à bonifier l’offre de stages pour les programmes en santé de l’Université de Montréal. Cela permettra aussi de familiariser les communautés étudiantes avec le travail interdisciplinaire en compagnie du personnel de la santé de la région et de favoriser leur collaboration dès les premières années d’études. Une solution novatrice qui aura des effets positifs sur toute la population des Laurentides», déclare Daniel Jutras, recteur de l’UdeM. Dès sa première année, la Faculté de médecine accueillera que 24 étudiants. Le processus d’admission anticipée est d’ailleurs déjà en cours. Tandis que la Faculté de pharmacie intégrera 30 étudiants de plus l'année suivante. À terme, les deux facultés accueilleront des cohortes de 50 personnes chacune. Les besoins de la région en médecine

Selon les informations disponibles, la population des Laurentides connaîtra une hausse de 6,1 % jusqu’en 2026, une croissance bien au-dessus de la moyenne québécoise (+4,2 %). Il s’agit de l’essor démographique le plus important parmi les régions du Québec. Aussi, selon les perspectives à plus long terme, la population du territoire devrait croître à un rythme encore plus rapide que celui des autres régions de la province. Quand on sait que les personnes qui étudient en région sont plus enclines à y rester une fois leur formation terminée, le campus des Laurentides pourra avoir des retombées positives majeures.

L’Université de Montréal collabore activement avec le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides dans la mise sur pied de ce projet. «Dans un contexte où les besoins en santé de la population continuent d’évoluer et où le recrutement de médecins et de pharmaciens représente un enjeu de taille, l’implantation de ce campus dans notre région constitue une avancée considérable. Former les futurs professionnels de la santé ici, dans les Laurentides, c’est investir dans une relève compétente et enracinée dans notre réalité locale», indique Julie Delaney, présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides.

«La responsabilité sociale est au cœur de la mission de la Faculté de médecine et ce projet phare de campus délocalisé dans les Laurentides l'illustre parfaitement. Face au besoin pressant de médecins dans la région, nous sommes convaincus que la formation sur place favorisera à la fois l’attractivité et la rétention de la relève. Présentes depuis des décennies dans les milieux de formation de la région, nos équipes abordent avec enthousiasme cette nouvelle ère de collaboration afin d’améliorer l’accès à un médecin de famille et à des soins spécialisés», ajoute le doyen de la Faculté de médecine de l’UdeM, le DrPatrick Cossette.

Les besoins de la région en pharmacie

Le secteur de la pharmacie est également touché par la pénurie de main-d’œuvre en santé qui sévit actuellement au Québec. Cette situation est critique et elle l’est particulièrement en région. Le manque de pharmaciens se fait notamment sentir dans les établissements de santé. Dans la région des Laurentides, une enquête sur les effectifs en pharmacie menée en avril 2024 a révélé que 74 % des besoins relatifs à ces professionnels dans les services des urgences ne sont pas comblés, tandis qu’aux unités des soins intensifs et coronariens, 29 % des besoins sont non couverts.

«L’élargissement des activités professionnelles des pharmaciennes et pharmaciens au cours des deux dernières décennies a aussi mené à la bonification de services cliniques offerts en pharmacie – vaccination, ajustement des thérapies, suivis, prescriptions, etc. –, ce qui a pour conséquence une augmentation de la demande de soins et de services en pharmacie. Il y a donc un accroissement de la charge de travail et une hausse des besoins en matière de nouveaux effectifs pour répondre à cette demande de la population», commente Simon de Denus, doyen de la Faculté de pharmacie de l’UdeM.



La Faculté de médecine de l’UdeM a été une pionnière en inaugurant un premier campus délocalisé de médecine au Québec et au Canada il y a maintenant 21 ans en Mauricie. Forte de cette expérience, l’Université entreprend une nouvelle phase en créant le campus délocalisé des Laurentides.