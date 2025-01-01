Par Tricentris
Les matériaux du pavillon F du Cégep de St-Jérôme récupérés et valorisés
Par Salle des nouvelles
Le Cégep de Saint-Jérôme et Tricentris, une coopérative québécoise spécialisée dans la récupération et la valorisation des matières résiduelles, annoncent une collaboration dans le cadre du projet de rénovation et d’agrandissement du pavillon F.
Ensemble, ils ont amorcé une déconstruction sélective qui, contrairement à une démolition traditionnelle, permet de revaloriser un maximum de matériaux issus des bâtiments adjacents qui laisseront place à un agrandissement du pavillon actuel.
Plutôt que d’envoyer à l’enfouissement les matériaux ayant un potentiel de seconde vie, ceux-ci seront triés par Tricentris afin d’être réemployés, transformés ou remis en circulation. En effet, Tricentris, qui a récemment élargi sa mission au-delà de la collecte sélective traditionnelle pour embrasser pleinement l’économie circulaire, gère notamment l’écocentre à Saint-Jérôme et sa boutique de réemploi. Ces infrastructures permettent de donner une seconde vie aux matériaux de construction et autres biens durables, créant un circuit local de valorisation qui bénéficie directement à la communauté laurentienne. Ainsi, le bois, les métaux et les autres composantes en bon état, tels des comptoirs, armoires et vanités de salle de bain, seront revendus à faible coût par Tricentris.
En redonnant à la population à travers l’accessibilité des biens issus de la déconstruction sélective, cette collaboration crée un circuit local de valorisation qui bénéficie directement à la communauté laurentienne. Cette procédure innovante vient également inscrire cette première phase du projet de rénovation et d’agrandissement du pavillon F dans une logique d’économie circulaire et de réduction de l’empreinte écologique.
« Ce partenariat avec Tricentris reflète parfaitement notre volonté constante de bâtir l’avenir du Cégep de manière responsable et avec notre milieu (ou communauté). Nous modernisons nos installations pour répondre aux besoins de la population des Laurentides tout en posant des gestes concrets pour l’environnement », souligne Nadine Le Gal, directrice générale du Cégep de Saint-Jérôme.
« Il faut repenser nos façons de faire pour concilier développement et responsabilité environnementale. Cette collaboration avec le Cégep de Saint-Jérôme en est un parfait exemple et s’aligne avec toutes nos actions pour des communautés plus durables, dans notre vision d’un monde meilleur, ici et maintenant », ajoute Dany Dumont, directeur général de Tricentris.
Annoncé en août dernier, le projet de rénovation et d’agrandissement du pavillon F vise à augmenter la capacité d’accueil du Cégep, avec notamment 14 nouvelles salles de classe pouvant accueillir 825 personnes étudiantes supplémentaires, de même que de nouveaux laboratoires spécialisés. Ce projet fait écho à la forte croissance actuelle et à venir de la population étudiante dans les Laurentides tout en permettant de répondre aux enjeux liés à la vétusté du bâtiment et à la nécessité de doter l’établissement d’infrastructures modernes et adaptées aux besoins de sa communauté.
L’inauguration du pavillon transformé est prévue pour la rentrée d’automne 2028.