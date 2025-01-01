Trois CHSLD des Laurentides ouvrent leurs portes aux cohortes étudiantes

Cet automne, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides accueille des cohortes étudiantes dans ses CHSLD de Blainville, de Saint- Jérôme et des Hauteurs, à Sainte-Adèle.

Grâce à des partenariats établis avec trois centres de formation professionnelle : L’Émergence, Performance Plus et des Laurentides (pavillon des Sommets), les étudiants recevront l’entièreté de leur formation à même les installations du CISSS.

« Nous sommes très heureux d’accueillir ces cohortes étudiantes dans nos CHSLD. Cette expérience offre aux étudiants une immersion complète, au cœur de l’action, combinant laboratoires de formation et stages auprès des résidents supervisés par nos employés. Cette approche nous permet également, à titre d'employeur, d'assurer la planification de nos besoins en main-d'œuvre et de faire la promotion de nos installations auprès de la relève », souligne Julie Delaney, présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides.

Cette formation, offerte dans le cadre du DEP en Soutien aux services d’assistance en établissement de santé et de services sociaux, s’échelonnera jusqu’au printemps 2026.

« En rapprochant l’école du milieu de vie des résidents, nous favorisons une formation humaine, pratique et engagée. Nos élèves en ressortent grandis, mieux préparés et profondément mobilisés par leur futur rôle dans le réseau de la santé », mentionne Kateri St-André, directrice du Centre de formation professionnelle L'Émergence .

Une fois leur diplôme obtenu, les futurs préposés aux bénéficiaires et auxiliaires aux services de santé et sociaux seront en mesure de travailler en CHSLD, en milieu hospitalier ou en soutien à domicile.

« Grâce à ce partenariat, nos élèves développeront leurs compétences en situation réelle, auprès des résidents, et bénéficieront d’une expérience formatrice et valorisante! », affirme Stéphan Laurence, directeur du Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord.

Dans une volonté de développer des partenariats de formation pour d'autres titres d'emploi, le CISSS des Laurentides poursuit ses démarches tout en continuant de faire fructifier ses ententes actuelles.

« Cette approche immersive est une façon concrète d’attirer de nouveaux candidats dans un secteur où les besoins en main-d’œuvre sont importants. Elle permettra aux futurs préposés aux bénéficiaires et auxiliaires aux services de santé et sociaux d’apprendre tout en développant un sentiment d’appartenance à leur futur milieu de travail », conclut Sébastien Tardif, directeur général du Centre de services scolaire des Laurentides.