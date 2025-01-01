Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Et dans les garderies subventionnées

Québec interdira les signes religieux dans les CPE

durée 15h00
23 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Québec interdira par voie législative le port de signes religieux dans les Centres de la petite enfance (CPE) et les garderies subventionnées.

Le ministre responsable de la Laïcité, Jean-François Roberge, a confirmé l'intention du gouvernement et a ajouté qu'une clause de droits acquis sera incluse, pour les personnes déjà à l'emploi de services de garde qui portent des signes religieux.

L'interdiction des signes religieux dans les services de garde subventionnés était une des recommandations du rapport Pelchat-Rousseau, sur le renforcement de la laïcité.

Patrice Bergeron, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La violence envers le personnel scolaire augmente, soutiennent les syndicats

Publié le 21 octobre 2025

La violence envers le personnel scolaire augmente, soutiennent les syndicats

Malgré les gestes posés par le gouvernement Legault ces dernières années, la violence envers le personnel de soutien scolaire ne cesse d'augmenter, affirment deux syndicats. Un sondage mené auprès de quelque 6000 membres de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) suggère que 52 % d'entre eux auraient subi de la ...

LIRE LA SUITE
Trois CHSLD des Laurentides ouvrent leurs portes aux cohortes étudiantes

Publié le 17 octobre 2025

Trois CHSLD des Laurentides ouvrent leurs portes aux cohortes étudiantes

Cet automne, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides accueille des cohortes étudiantes dans ses CHSLD de Blainville, de Saint- Jérôme et des Hauteurs, à Sainte-Adèle. Grâce à des partenariats établis avec trois centres de formation professionnelle : L’Émergence, Performance Plus et des Laurentides ...

LIRE LA SUITE
Sonia LeBel n'a pas l'intention de changer le système à trois vitesses

Publié le 14 octobre 2025

Sonia LeBel n'a pas l'intention de changer le système à trois vitesses

La nouvelle ministre de l'Éducation, Sonia LeBel, s'inscrit dans la droite ligne de son prédécesseur Bernard Drainville, affirmant n'avoir aucune intention de changer le système d'«école à trois vitesses». Par cette expression, on entend un système qui reproduit les inégalités, avec l'école privée, l'école publique à projet particulier, qui trie ...

LIRE LA SUITE