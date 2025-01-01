Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

De 17 h à 21 h

Le Cégep de Saint-Jérôme ouvre ses portes le 5 novembre

durée 14h00
29 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Le Cégep de Saint-Jérôme (CSTJ) ouvre ses portes afin de permettre aux personnes intéressées par les études supérieures d’explorer leur futur lors de sa grande soirée Portes ouvertes du mercredi 5 novembre prochain, de 17 h à 21 h.

L’événement se tiendra dans le gymnase et à l’agora du CSTJ, où l’ensemble des programmes préuniversitaires et techniques, les services aux personnes étudiantes, la formation continue, les clubs et comités ainsi que les équipes sportives des Cheminots seront réunis pour accueillir les visiteuses et visiteurs.

Au programme : visites guidées, rencontres avec le personnel enseignant et les personnes étudiantes, exploration des laboratoires et locaux spécialisés, et une foule d’activités interactives pour plonger au cœur de la vie collégiale. Le CSTJ met tout en œuvre pour faire découvrir son environnement d’études stimulant, humain et unique. C’est l’occasion parfaite de sentir l’énergie du campus et de découvrir les multiples possibilités de parcours qui s’offrent à tout un chacun.

Que ce soit pour entamer des études, les poursuivre ou se réorienter professionnellement, le Cégep de Saint-Jérôme offre une vaste gamme de programmes et de formations pour atteindre ses objectifs scolaires et professionnels.

Le stationnement est gratuit et les espaces et pavillons seront accessibles à tous, sans inscription.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Québec interdira les signes religieux dans les CPE

Publié le 23 octobre 2025

Québec interdira les signes religieux dans les CPE

Québec interdira par voie législative le port de signes religieux dans les Centres de la petite enfance (CPE) et les garderies subventionnées. Le ministre responsable de la Laïcité, Jean-François Roberge, a confirmé l'intention du gouvernement et a ajouté qu'une clause de droits acquis sera incluse, pour les personnes déjà à l'emploi de services ...

LIRE LA SUITE
La violence envers le personnel scolaire augmente, soutiennent les syndicats

Publié le 21 octobre 2025

La violence envers le personnel scolaire augmente, soutiennent les syndicats

Malgré les gestes posés par le gouvernement Legault ces dernières années, la violence envers le personnel de soutien scolaire ne cesse d'augmenter, affirment deux syndicats. Un sondage mené auprès de quelque 6000 membres de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) suggère que 52 % d'entre eux auraient subi de la ...

LIRE LA SUITE
Trois CHSLD des Laurentides ouvrent leurs portes aux cohortes étudiantes

Publié le 17 octobre 2025

Trois CHSLD des Laurentides ouvrent leurs portes aux cohortes étudiantes

Cet automne, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides accueille des cohortes étudiantes dans ses CHSLD de Blainville, de Saint- Jérôme et des Hauteurs, à Sainte-Adèle. Grâce à des partenariats établis avec trois centres de formation professionnelle : L’Émergence, Performance Plus et des Laurentides ...

LIRE LA SUITE