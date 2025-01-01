Le Cégep de Saint-Jérôme ouvre ses portes le 5 novembre

Le Cégep de Saint-Jérôme (CSTJ) ouvre ses portes afin de permettre aux personnes intéressées par les études supérieures d’explorer leur futur lors de sa grande soirée Portes ouvertes du mercredi 5 novembre prochain, de 17 h à 21 h.

L’événement se tiendra dans le gymnase et à l’agora du CSTJ, où l’ensemble des programmes préuniversitaires et techniques, les services aux personnes étudiantes, la formation continue, les clubs et comités ainsi que les équipes sportives des Cheminots seront réunis pour accueillir les visiteuses et visiteurs.

Au programme : visites guidées, rencontres avec le personnel enseignant et les personnes étudiantes, exploration des laboratoires et locaux spécialisés, et une foule d’activités interactives pour plonger au cœur de la vie collégiale. Le CSTJ met tout en œuvre pour faire découvrir son environnement d’études stimulant, humain et unique. C’est l’occasion parfaite de sentir l’énergie du campus et de découvrir les multiples possibilités de parcours qui s’offrent à tout un chacun.

Que ce soit pour entamer des études, les poursuivre ou se réorienter professionnellement, le Cégep de Saint-Jérôme offre une vaste gamme de programmes et de formations pour atteindre ses objectifs scolaires et professionnels.

Le stationnement est gratuit et les espaces et pavillons seront accessibles à tous, sans inscription.