La mairesse de Blainville, Liza Poulin, réélue pour un nouveau mandat

Le conseil municipal de Blainville élu lors du scrutin du 2 novembre dernier, garde à sa tête la mairesse sortante, Liza Poulin, qui a été réélue avec 65,25 % des voix.

Mentionnons que parmi les douze conseillers, on trouve que deux nouvelles élues soit : Jade Laporte dans le district Saint-Rédempteur et Nathalie St-Laurent dans le district du Coteau.

De plus, tous les membres de l'équipe de Mme Poulin ont été élus ou réélus. La Ville de Blainville aura pour la première fois un conseil municipal composé d'un nombre égal de femmes et d’hommes, en y ajoutant la mairesse.

Au total, 18 309 personnes ont déposé leurs bulletins valides dans les urnes, sur une possibilité de 46 695 électrices et électeurs, soit un taux de participation de 39,95%. Il s’agit d’une progression par rapport aux élections générales de 2021, où 30,45% de la population électorale inscrite avait exercé son droit de vote.

Qui sont les membres du nouveau conseil municipal ?

Liza Poulin, mairesse : réélue

Marie-Claude Perron, conseillère municipale du district Fontainebleau : réélue

David Malenfant, conseiller municipal du district de la Côte-Saint-Louis : réélu

Jade Laporte, conseillère municipale du district Saint-Rédempteur : nouvelle élue

Philippe Magnenat, conseiller municipal du district du Plan-Bouchard : réélu

Francis Allaire, conseiller municipal du district Notre-Dame-de-L’Assomption : réélu

Nicole Ruel, conseillère municipale du district Chante-Bois : réélue

Patrick Marineau, conseiller municipal du district des Hirondelles : réélu

Stéphane Bertrand, conseiller municipal du district D’Alençon : réélu

Michèle Murray, conseillère municipale du district de la Renaissance : réélue

Marie-Claude Collin, conseillère municipale du district du Blainvillier : réélue

Nathalie St-Laurent, conseillère municipale du district du Coteau : nouvelle élue

Jean-François Pinard, conseiller municipal du district Henri-Dunant : réélu