Résultats des élections municipales 2025
Christian Charron demeure maire de Sainte-Thérèse
À la suite du scrutin général du 2 novembre 2025, le maire sortant de la Ville de Sainte-Thérèse, Christian Charron, a été réélu avec 58,09 % des voix.
À la suite du scrutin du 2 novembre, le conseil municipal pour les quatre prochaines années composé de :
Christian Charron, maire (Parti citoyen)
Barbara Morin, conseillère du district De Sève (Parti thérésien)
Mylène Morissette, conseillère du district Verschelden (Parti citoyen)
Jacynthe Prince, conseillère du district Morris (Parti citoyen)
Héloïse Bélanger, conseillère du district Chapleau (Parti citoyen)
Katherine Vézina, conseillère du district Lonergan (Parti thérésien)
Michel Milette, conseiller du district Ducharme (Parti citoyen)
Armando Melo, conseiller district Blanchard (Parti thérésien)
Johane Michaud, conseillère du district Marie-Thérèse (Parti thérésien)
Les statistiques de l’élection municipale à Sainte-Thérèse démontrent un taux de participation de 37,06 %, par rapport à 33,9 % en 2021 et 37,8 % en 2017. Les résultats peuvent être consultés sur le site Web de la Ville.
L’assermentation officielle des élus se déroulera le 10 novembre. La première séance du conseil municipal se déroulera le 17 novembre à 19 h 30 à l’hôtel de ville, celle-ci est ouverte au public.