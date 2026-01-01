Peu de bulletins de vote rejetés lors de l'élection partielle à Terrebonne

Le nombre de bulletins de vote rejetés lors de la récente élection partielle à Terrebonne a été inférieur à celui enregistré lors des dernières élections générales, et ce, malgré l'utilisation d'un bulletin de vote adapté, selon Élections Canada.

Dans une publication sur les médias sociaux, Élections Canada a indiqué avoir validé les résultats de l'élection partielle dans la circonscription de Terrebonne.

L'organisation a précisé que 0,8 % des bulletins ont été rejetés, contre 0,9 % à l'échelle du Canada l'année dernière.

La libérale Tatiana Auguste a remporté lundi l'élection partielle très disputée dans la circonscription de Terrebonne avec un peu plus de 48 % des voix.

Les électeurs de Terrebonne ont utilisé un bulletin de vote «en blanc» lors de cette élection partielle, Élections Canada s'attendant à un afflux de candidats indépendants se présentant dans le cadre de la protestation du Comité du bulletin de vote le plus long contre le système majoritaire uninominal à un tour du Canada.

L'élection à Terrebonne comptait 48 candidats, dont 41 se présentaient sans affiliation à un parti.

Le même système de bulletin de vote avait été utilisé lors d'une élection partielle en Alberta l'été dernier, lors de laquelle le chef conservateur Pierre Poilievre a été élu, alors que le groupe contestataire avait recruté près de 200 personnes pour se présenter contre lui.

Catherine Morrison, La Presse Canadienne