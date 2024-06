Autoroute 50 : fermeture pour des travaux

Dans les nuits du 14 et 16 juin, sur l'autoroute 50, à la hauteur de l'Aéroport international Montréal-Mirabel, il y aura des travaux de remplacement de systèmes d'éclairage forçant la fermeture de certaines sections.

À compter du 14 juin, à 21 h 30, pour une durée d’environ trois semaines , l'autoroute 50 , en direction est, entre le chemin Saint-Simon et la sortie no288 Boul. Henri-Fabre sera fermée. La bretelle d’accès menant de l’autoroute 50, en direction est, à la voie de service A-1 sera également barrée.

À compter du 16 juin, à 21 h 30, pour une durée d’environ trois semaines, fermeture complète de l’autoroute 50, en direction ouest, entre la voie de service A-1 et la sortie no288 Boul. Henri-Fabre et fermeture de la sortie no288 Boul. Henri-Fabre et de la bretelle d’accès depuis le boulevard Henri-Fabre à l’autoroute 50, en direction ouest.

Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire et signifiés à l’aide de panneaux.Ces travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques défavorables.

Afin de connaître les entraves en cours, consultez Québec 511.