Sainte-Thérèse effectue sa tournée annuelle de prévention incendie

La Ville de Sainte-Thérèse souhaite aviser les citoyens que le Service de sécurité incendie débute cette semaine les visites annuelles en porte à porte dans certains secteurs de la ville. Ces visites servent à vérifier les avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone et à échanger avec les résidents sur les thèmes de la prévention incendie.

Pour une durée de 10 semaines, deux préposés en prévention sillonneront les rues du district Ducharme afin de rencontrer les citoyens. Ceux-ci seront également appuyés par les pompiers dans le district Blanchard.

« En cas d’incendie, une famille ne dispose que de 3 minutes pour évacuer sa résidence, un avertisseur de fumée fonctionnel est donc le moyen le plus efficace et le moins cher pour sauver des vies. C’est pourquoi chaque année, des efforts importants sont déployés sur le terrain afin de sensibiliser le plus de citoyens possible », mentionne le maire de la Ville de Sainte-Thérèse, Christian Charron.

Rappelons les mesures de sécurité obligatoires liées aux avertisseurs :

Un avertisseur de fumée fonctionnel doit être disposé à chaque étage de chaque logement (pour les nouvelles constructions, chaque chambre doit être munie d’avertisseurs de fumée, en plus des corridors).

Les avertisseurs de fumée doivent être installés dans les corridors, idéalement près des chambres à coucher.

Un avertisseur de monoxyde de carbone est requis lorsque le logement est attenant à un garage ou lorsqu’il y a un appareil à combustion. Il doit être installé près des chambres à coucher.

Le Service de sécurité incendie demande la collaboration des résidents de l’ensemble de la ville, peu importe leur secteur. Tous les citoyens sont invités à effectuer dès maintenant l’auto-évaluation de leurs avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone à l’aide du formulaire en ligne. Une fois rempli, les données seront mises à jour automatiquement dans le système de la Ville.

Concours

Toujours en lien avec la vérification des avertisseurs de fumée, un concours sera effectué sur la page Facebook de la Ville durant le mois de juillet. Les résidents qui auront rempli le formulaire d’auto-inspection de leurs appareils pourront participer afin de remporter l’un des deux chèques-cadeaux d’une valeur de 100 $ dans le commerce de leur choix à Sainte-Thérèse.

Retrouvez l’ensemble des conseils de prévention au sainte-therese.ca/securite-incendie. Renseignements : 450 435-2422 | [email protected]