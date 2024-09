Opération contre la violence armée dans plusieurs secteurs du Québec

Les policiers de l’Équipe intégrée de lutte au trafic d’armes (EILTA) Québec, coordonnée par la Sûreté du Québec, mène actuellement une série de perquisitions en matière de lutte contre le crime organisé et le trafic d’armes à feu illégales et le trafic de stupéfiants, à plusieurs endroits au Québec.

Cette opération qui découle d’une enquête initiée en octobre 2023 a également permis l’arrestation de 11 personnes impliquées dans un réseau de trafic d’armes à feu illégales.

Ce sont plus de 100 ressources policières et civiles de la Sûreté du Québec et de plusieurs corps policiers municipaux qui sont mobilisés aujourd’hui dans les villes de Pointe-Claire, Longueuil, Boucherville, Saint-Hubert, Saint-Jean-sur-Richelieu, Mercier, Saint-Roch-de-Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu, Repentigny, Saint-Côme, Sainte-Émilie-de-l’Énergie, Fossambault-sur-le-Lac et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier dans le but de neutraliser un réseau de trafic d’armes et de stupéfiants touchant les régions de Montréal et Québec.

La stratégie CENTAURE a pour mandat d’assurer une pression constante sur le crime organisé et ainsi, lutter activement contre la violence armée au Québec. CENTAURE permet à tous les corps policiers partenaires de maximiser leurs efforts au niveau national, régional et local ciblant à la fois l’approvisionnement, l’importation, la fabrication, la distribution et la possession illégale d’armes à feu.

Toute information en lien avec la possession, le trafic, l’utilisation et la fabrication d’armes à feu peut être communiquée à la ligne d’information CENTAURE au 1-833-888-ARME (2763).