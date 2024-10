Un accident mortel sur le rang Charles-Aubert à Terrebonne

Hier, vers 10 h 55, s'est produit un accident impliquant deux véhicules, près du 761 rang Charles-Aubert à Terrebonne, qui s'est soldé par la mort de l'un des conducteurs.

Selon les premières constatations, il s’agirait d’un face à face à la suite d'une manoeuvre de déplacement qui s'est mal terminée.

Rapidement les policiers et les ambulanciers ont été dirigés sur les lieux de l’accident afin de porter assistance aux personnes impliquées. Le conducteur du camion commercial fut légèrement blessé et conduit à l’hôpital Pierre-Legardeur. On ne craint pas pour sa vie. Le conducteur du véhicule automobile était grièvement blessé. Il fut transporté à l’hôpital Pierre-Legardeur où son décès a été constaté.

Les policiers ont passé le reste de la journée sur place pour établir les causes de l’accident. Le rang Charles-Aubert a été fermé pendant plusieurs heures.