Le BEI déclenche une enquête concernant une personne qui est morte en détention

Les 25 et 26 janvier, le Service de police intermunicipal de Terrebonne / Sainte-Anne-des-Plaines / Bois-des-Filion était présent dans les sentiers de motoneige, dans le cadre de l'Opération nationale concertée ciblant les motoneigistes. Ils ont procédé à huit interceptions et ont remis huit constats d'infraction. Le but était de sensibiliser ...