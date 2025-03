Le service de police Terrebonne dans une série documentaire

Les 7 et 14 avril prochains, la population pourra voir les policières et policiers du service de police Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion dans la nouvelle série documentaire télévisée Alertes Cobra.

Diffusée à 21h00 sur la chaine TVA, cette série documentaire imagée par les comédiens Mylène St-Sauveur et Frédéric Pierre les amène sur le terrain avec des policiers de Terrebonne, de Montréal et de Longueuil pour faire des « Cobras » et vivre le quotidien des policiers dans l’exercice de leurs fonctions. Les téléspectateurs seront aux premières loges pour voir leurs réactions et leurs émotions lors d’enquêtes et d’événements sur la patrouille.

Le service de police de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion est fière de pouvoir partager avec le public le travail de ses policières et policiers. Cette collaboration permettra de démystifier le travail policier au quotidien avec toute son imprévisibilité et ses rebondissements.