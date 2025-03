Droits de douane: d'autres améliorations apportées à l'assurance-emploi

Le gouvernement fédéral a annoncé des améliorations temporaires au régime d'assurance-emploi, dans le contexte des droits de douane imposés par les États-Unis, qui risquent d'entraîner des licenciements au Canada.

L'annonce d'Emploi et Développement social Canada, faite samedi par voie de communiqué, était passée inaperçue.

Les bonifications annoncées visent à permettre à un plus grand nombre de travailleurs de se qualifier pour recevoir des prestations d'assurance-emploi, et à les recevoir plus rapidement.

D'abord, il y a suppression du «délai de carence», c'est-à-dire de la première semaine d'attente pour recevoir des prestations, qui n'était pas payée. Cette mesure sera en vigueur pour une durée de six mois

Ensuite, Ottawa suspend les règles de traitement des indemnités de licenciement, comme les indemnités de départ. Ainsi, celles-ci n'auront plus à être épuisées avant que le travailleur qui a perdu son emploi puisse commencer à recevoir des prestations d'assurance-emploi. Cette mesure sera en vigueur durant six mois.

L'annonce réjouit le Conseil national des chômeurs et chômeuses, qui croit que ces bonifications arrivent à point nommé, dans un contexte d'incertitude économique. Il déplore toutefois que ces mesures ne soient que temporaires et qu'elles aient été annoncées la veille du déclenchement des élections.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne