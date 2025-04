Sainte-Thérèse prête à intervenir en cas d’inondation

Avec la fonte des neiges et le dégel des sols, la Ville de Sainte-Thérèse tient à rappeler à ses citoyens qu’elle veille à leur sécurité et qu’elle est prête à intervenir à tout moment en cas de débordement de la rivière aux Chiens.

La situation devient critique lorsque le niveau de la rivière est élevé et que des précipitations abondantes sont prévues. La Ville surveille donc attentivement le niveau de l’eau et les conditions météorologiques, et est prête à déployer rapidement son plan d’urgence si nécessaire.

Tous les intervenants municipaux et externes concernés sont mobilisés en cette période de risque de crue des eaux. Les citoyens peuvent être assurés que la Ville prend toutes les mesures nécessaires pour garantir leur sécurité. Nous apercevons déjà une fonte progressive de la neige sur le bassin versant de la rivière aux Chiens et un réchauffement très graduel des sols. Bien que la température semble pour l’instant favorable, nous nous préparons à toutes les éventualités.

Alertes citoyennes et avis d’urgence

Les citoyens sont invités à s’inscrire au système de messages d’urgence automatisés, s’ils ne l’ont pas déjà fait. Pour ce faire, ils doivent se rendre à Mon Espace citoyen au citoyen.sainte-therese.ca afin de créer leur compte et sélectionner leurs préférences de communications en cas d’urgence. Ils pourront recevoir les alertes par texto, courriel ou téléphone lors de mesures d’urgence.

L’importance de bien se préparer

Alors que la Ville de Sainte-Thérèse se tient prête à intervenir en cas d’inondation, elle invite les citoyens, particulièrement ceux qui demeurent dans la zone à risque (la carte est disponible sur le site Internet), à tout mettre en œuvre pour protéger les membres de leur famille et leur demeure.

Pour ce faire, la Ville de Sainte-Thérèse distribue chaque année, en cette période de crue printanière, un dépliant explicatif aux résidents de la zone à risque d’inondation. Ce dépliant détaille les actions à entreprendre avant, pendant et après une inondation. Les informations contenues dans le dépliant sont également disponibles au sainte-therese.ca > Services > Mesures d'urgence > Inondation.

Avant une inondation

Il est fortement suggéré d’établir un plan d’action avec les membres de sa famille et de vérifier le bon fonctionnement des équipements (pompe submersible, génératrice, clapet anti-refoulements, etc.) De plus, gouvernement du Québec invite les citoyens à préparer sa trousse d’urgence pour la maison pour subsister pendant les premiers 72 premières heures en cas de sinistre et d’avoir en sa possession les articles essentiels dont une lampe de poche, radio et piles, provisions, médicaments et matériel de premiers soins.

Il est également conseillé de déménager les meubles, effets personnels ou tout autre objet sur le terrain qui peuvent être déplacés où emportés par le courant et de les ranger à l'étage supérieur.

La situation étant sous haute surveillance, si la situation évolue et que cela s’avère nécessaire, la Ville mettra très rapidement à la disposition des citoyens des sacs de sable pour construire une digue et ainsi protéger les ouvertures de la résidence. Afin de faciliter la manipulation des sacs par les citoyens, la Ville s’est procurée des sacs de sable de plus petite taille (18 kg), réduisant ainsi leur poids qui était de 30 kg.

Plan d’action

La Ville de Sainte-Thérèse a récemment adopté un Plan d’action pour améliorer la résilience face aux risques d’inondation et de refoulement d’égout. Issu du travail d’un comité spécial formé d’élus et de fonctionnaires, ce Plan prévoit des actions à court et à long termes pour limiter l’impact des crues et des précipitations extrêmes à Sainte-Thérèse, tout en améliorant le soutien aux citoyens vulnérables.

Parmi les actions, l’achat de pompes supplémentaires et de génératrices a déjà été complété afin de bonifier l’inventaire mis à la disposition de certains citoyens. Toutefois, la quantité du matériel disponible ne peut répondre aux besoins de tous les citoyens du secteur à risque, les citoyens dont les résidences sont vulnérables sont donc invités à se préparer adéquatement. Les modalités pour le prêt du matériel sera dévoilé dans une communication ultérieure, en fonction de l’évolution de la situation.

Aide aux sinistrés

Advenant la nécessité d’une évacuation, la Ville sera en mesure d’ouvrir un centre d’accueil pour les sinistrés. Toutefois, les citoyens habitant dans la zone à risque sont encouragés à songer à un endroit où se loger en cas d’évacuation justifiée par une inondation.

La Ville de Sainte-Thérèse encourage les citoyens à visiter régulièrement son site Web et à s’abonner à Mon Espace citoyen ainsi qu’à sa page Facebook pour suivre la situation et recevoir les alertes d’urgence.