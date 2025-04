Arrêtés après une livraison par drone au centre de détention de Sorel

Le 3 avril en fin d’après-midi , deux personnes originaires de Terrebonne ont été arrêté chacun à bord d'un véhicule dans le secteur de Terrebonne, après qu'ils aient effectué une livraison par drone à proximité du centre de détention de Sorel.

Ce sont les enquêteurs de la Division des enquêtes sur les crimes majeurs de Mascouche qui ont procédé à l'arrestation de Mathieu Hrycyk, 24 ans et Mélina Roy, 28 ans, pour trafic de stupéfiants.

Mme. Roy a comparu ce matin au palais de justice de Sorel, sous des chefs d’accusation de possession et distribution de cannabis illicite, ainsi que de possession d’une arme prohibée; elle fut remise en liberté. Quant à M. Hrycyk, sa comparution est prévue lundi prochain, soit le 7 avril, pour possession et distribution de cannabis illicite, bris d’ordonnance de remise en liberté et possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic.

Une perquisition a également été effectuée à la résidence de l’individu. Voici les items saisis : près de 6000$ en argent canadien, quelques manettes de drone, un cellulaire et environ une livre de haschich.

Mathieu Hrycyk faisait déjà l’objet de mandats d’arrestation pour des infractions en semblable matière survenues dans les régions de Québec et de Montréal. Il s’agit d’un bel aboutissement dans ce dossier, pour des infractions survenues dans différentes régions.