Les feux dans les Prairies entraînent une mauvaise qualité de l'air partout au pays

Presque tout le pays se retrouve vendredi sous un avertissement ou un bulletin météorologique spécial d'Environnement Canada concernant la qualité de l'air, alors que des feux de forêt continuent de faire rage dans les Prairies.

Sur la carte de l'agence fédérale, des messages concernant la dégradation de la qualité de l'air couvrent le nord de la Colombie-Britannique et des Prairies, ainsi que la presque totalité de l'Ontario et du Québec. Pour l'heure, les Maritimes semblent épargnées.

Les alertes et bulletins préviennent que la qualité de l'air sera mauvaise vendredi en raison de la fumée des feux de forêt.

À certains endroits, les conditions s'amélioreront progressivement au courant de la journée, mais d'autres régions pourraient voir la qualité de l'air rester mauvaise jusqu'à samedi, voire plus longtemps.

Au Québec, la Cote air santé indique un «risque élevé» pour Montréal, Québec et Gatineau — les trois villes disponibles sur le site d'Environnement Canada — pour la journée de vendredi.

«À mesure que les concentrations de fumée augmentent, les risques pour votre santé augmentent. Limitez le temps que vous passez à l'extérieur. Envisagez de réduire ou de réorganiser les sports, activités ou événements à l'extérieur», souligne Environnement Canada.

L'agence fédérale rappelle que les personnes de 65 ans et plus, les femmes enceintes, les bébés et les jeunes enfants, ainsi que les personnes souffrant d'une maladie existante ou d'un problème de santé chronique sont particulièrement à risque lorsque la qualité de l'air est mauvaise.

Les personnes qui travaillent à l'extérieur peuvent aussi être à risque et sont invitées à limiter les activités intenses en plein air.

«Lorsque vous êtes à l’intérieur, gardez les fenêtres et les portes fermées autant que possible. En cas de chaleur extrême et de mauvaise qualité de l’air, la priorité est de rester au frais», ajoute Environnement Canada.

Si le mois de mai s’est avéré «plutôt tranquille» en ce qui concerne les feux de forêt au Québec, selon la SOPFEU, la situation est tout autre dans les Prairies.

Plus de 30 000 personnes en Saskatchewan et au Manitoba ont été contraintes de partir de chez elles en raison des nombreux incendies qui se sont déclarés dans les derniers jours.

La Saskatchewan combat 25 incendies actifs et estime que 400 structures ont brûlé. Le Manitoba compte 27 brasiers actifs, dont le tiers sont incontrôlables. Il y a aussi 55 incendies en Alberta, dont 23 sont incontrôlables.

Aux États-Unis, la fumée des feux a même atteint la Floride. Plus tôt cette semaine, plusieurs États du Midwest américain ont publié des avertissements météorologiques en raison des conditions jugées «très malsaines».

D’importants panaches de fumée ont aussi traversé l'océan Atlantique et survolent l’Europe depuis la mi-mai, selon le service européen Copernicus.

La situation actuelle n'est pas sans rappeler la saison des feux de forêt de 2023, lors de laquelle une grande partie de l'Amérique du Nord s'était retrouvée recouverte de fumée.

Mathieu Paquette, La Presse Canadienne