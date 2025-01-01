Une opération policière concernant le trafic de cocaïne est en cours mercredi matin

Une cinquantaine de policiers participent mercredi matin à une opération ciblant un réseau de trafic de cocaïne dans le sud du Québec, qui devrait mener à plusieurs arrestations.

Selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), l'opération vise un réseau qui se serait approvisionné régulièrement en cocaïne dans la région de Toronto pour la revendre ensuite au Québec.

L'enquête est menée par l’unité Antigang de la section du crime organisé du SPVM. La Sûreté du Québec et le Service de police de Saint-Jérôme participent aussi aux perquisitions.

L’opération policière se déroule à Montréal, dans les Laurentides et en Montérégie.

Les policiers s'attendent à faire «plusieurs arrestations». Un bilan complet sera fourni par le SPVM plus tard mercredi.