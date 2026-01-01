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18 ans de Saint-Thérèse

Appel à la population après l'enlèvement de Cassandra Levasseur

durée 09h15
24 avril 2026
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Par Salle des nouvelles

La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour retrouver Cassandra Levasseur, 18 ans, de Sainte-Thérèse. 

Elle a été vue pour la dernière fois, le 23 avril, vers 15 h 45, sur la rue Lecompte à Sainte-Thérèse, alors que ses parents biologiques l’auraient saisie de force pour la faire entrer dans  un véhicule Nissan Rogue bleu foncé 2018 avec toit panoramique et poignées chromées, immatriculé au Québec Z71 YZZ.  

Il y a des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Elle pourrait être vulnérable. 

Description
Taille: 1,65 m (5 pi 5 po) 
Poids: 57 kg (125 lb) 
Cheveux: longs, châtains foncés 
Yeux: bleus 

La dernière fois qu’elle a été vue, elle portait un pantalon noir et un chandail à manches  courtes bleu-vert.  

Description de sa mère biologique Brigitte Lussier: 61 ans, 1,62 m, 59 kg, peau blanche, cheveux gris, portait une casquette noire et rouge, des lunettes fumées foncées, un manteau  bleu-marin, un pantalon noir et des bottes foncées. 

Description de son père biologique Luc Levasseur: 63 ans, 1,70 m, peau blanche, cheveux gris, yeux bruns.  

Toute personne qui apercevrait Cassandra Levasseur, ses parents ou le véhicule d’intérêt ci haut est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de  les retrouver peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information  criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264. 

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