Appel à la population après l'enlèvement de Cassandra Levasseur

La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour retrouver Cassandra Levasseur, 18 ans, de Sainte-Thérèse.

Elle a été vue pour la dernière fois, le 23 avril, vers 15 h 45, sur la rue Lecompte à Sainte-Thérèse, alors que ses parents biologiques l’auraient saisie de force pour la faire entrer dans un véhicule Nissan Rogue bleu foncé 2018 avec toit panoramique et poignées chromées, immatriculé au Québec Z71 YZZ.

Il y a des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Elle pourrait être vulnérable.

Description

Taille: 1,65 m (5 pi 5 po)

Poids: 57 kg (125 lb)

Cheveux: longs, châtains foncés

Yeux: bleus

La dernière fois qu’elle a été vue, elle portait un pantalon noir et un chandail à manches courtes bleu-vert.

Description de sa mère biologique Brigitte Lussier: 61 ans, 1,62 m, 59 kg, peau blanche, cheveux gris, portait une casquette noire et rouge, des lunettes fumées foncées, un manteau bleu-marin, un pantalon noir et des bottes foncées.

Description de son père biologique Luc Levasseur: 63 ans, 1,70 m, peau blanche, cheveux gris, yeux bruns.

Toute personne qui apercevrait Cassandra Levasseur, ses parents ou le véhicule d’intérêt ci haut est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de les retrouver peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.