M. Lebrun arrive à Sainte-Thérèse!

La Ville de Sainte-Thérèse rappelle que la livraison des bacs bruns destinés à la collecte des matières organiques se fera entre le lundi 26 février et le vendredi 2 mars 2018.



Les citoyens sont invités à prévoir un espace extérieur pour M. Lebrun, idéalement un endroit à l’ombre et facilement accessible en toute saison. Le minibac de cuisine aura quant à lui avantage à être placé sur le comptoir de la cuisine, sous l’évier ou dans le congélateur.



LIVRAISON



Pour les résidences

Le bac brun roulant sera déposé dans l’entrée privée de chaque résidence, en bordure de rue. Le minibac de cuisine et un dépliant explicatif seront rangés à l’intérieur du bac brun.



Pour les immeubles à logements

Les bacs bruns roulants seront déposés dans l’entrée privée de chaque immeuble à logements, en bordure de rue.

6 logements et moins : Les minibacs et les dépliants explicatifs seront rangés dans les bacs bruns.

7 logements et plus : Les minibacs et les dépliants explicatifs seront déposés dans l’entrée commune de l’immeuble ou devant chaque unité d’occupation.





Ainsi, toutes les adresses civiques recevront un minibac de cuisine et un dépliant explicatif, alors que les bacs bruns roulants seront livrés selon les modalités cidessous.



TYPE D’HABITATION QUANTITÉ DE BAC

Maison unifamiliale 1 bac*

Maison jumelée 1 bac par unité*

Immeubles de 2 à 10 logements 1 bac à partager*

Immeubles de 11 à 20 logements 2 bacs à partager*



*Possibilité de bacs supplémentaires sur demande : par courriel à udd@sainte-therese.ca ou par téléphone à la ligne Info-collectes au 450 434-1440, poste 2500.



Pour celles et ceux qui seraient absents du 26 février au 2 mars, penser à demander à un voisin de ranger le bac brun dans l’espace prévu à cet effet.



ATTENTION! La collecte des matières organiques débutera le vendredi 6 avril pour tous les citoyens de Sainte-Thérèse. Il leur est donc conseillé d’attendre quelques semaines AVANT de déposer des matières organiques dans le bac brun.





SÉANCES D’INFORMATION GRATUITES

Les citoyens sont invités à participer à l’une des deux séances d’information, offertes gratuitement pour les accompagner dans cette nouvelle démarche. Elles auront lieu à la salle polyvalente de la bibliothèque municipale (150, boul. du Séminaire).



Le mercredi 14 mars, à 19 h OU Le mercredi 28 mars, à 19 h



Animées par Marlène Hutchinson, experte et consultante en gestion des matières résiduelles, ces séances d’information d’environ une heure comprennent une conférence suivie d’une période de questions.



L’inscription est obligatoire :

En ligne au https://loisirs.sainte-therese.ca, rechercher Pas dans ma poubelle! Trucs et astuces pour comprendre et agir

Par téléphone au 450 434-1440, poste 2400

En personne à la bibliothèque (150, boul. du Séminaire)



Les citoyens désirant s’inscrire doivent posséder une Carte citoyen valide.





UNE FOULE DE RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

« La collecte des matières organiques est plus simple que nous ne le croyons! De nombreux trucs et conseils, de même que la liste des matières acceptées dans le bac brun seront inclus dans le dépliant explicatif livré aux citoyens. Le site Web de la Ville contient également une foire aux questions très utile pour répondre aux interrogations des citoyens », a indiqué la mairesse, madame Sylvie Surprenant.



Les citoyens peuvent consulter la section Bac brun du site Web de la Ville, sous Collectes et matières résiduelles, pour se familiariser avec cette nouvelle habitude à adopter. « Ensemble, je suis convaincue que nous atteindrons l’objectif de ramasser 2 200 tonnes de matières organiques pour 2018 », a conclu la mairesse.



Pour toute question ou renseignement concernant les collectes à Sainte-Thérèse, les citoyens peuvent visiter la section Environnement au www.sainte-therese.ca, écrire à udd@sainte-therese.ca ou téléphoner à la ligne Info-collectes au 450 4341440, poste 2500.