Le maire de Mirabel présente les grandes lignes du budget à la communauté d’affaires

Le 31 janvier dernier, le maire de Mirabel, M. Jean Bouchard, exposait les grandes lignes du budget aux nombreux convives, issus en grande partie du milieu des affaires mirabellois, qui prenaient part à une activité organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Mirabel.

Le maire de Mirabel a profité de cette tribune pour confirmer que le budget de quelque 86 484 000 $, adopté pour l'année 2018, ne comportait aucune hausse de taxes foncières.



Au cours de sa présentation, il a su résumer les nombreux projets prévus au calendrier 2018, dont le réaménagement de la côte des Anges, la construction de quatre voies, montée Sainte-Marianne, l'acquisition de nouveau matériel roulant, le prolongement de la rue Henri-Piché, le réaménagement de l’intersection de la rue Charles et de la montée Sainte-Marianne, la préparation des plans et devis en vue de l’aménagements d’une quatrième glace et la réalisation de travaux d’asphaltage.



Il a aussi fait la démonstration de l'évolution et du développement qu'a connus Mirabel au cours des dernières années sur le plan de la richesse foncière, des budgets, des dépenses en immobilisations, du taux global de taxation, de la croissance de la population, du nombre de travailleurs, des surplus budgétaires...



« Le budget équilibré que je vous ai présenté démontre l'excellente santé financière de la Ville de Mirabel, qui est en forte croissance sur les plans industriel, commercial et résidentiel. Il témoigne aussi d'une gestion responsable et proactive, qui favorise notre propulsion en matière de développement socio-économique », indique le maire de Mirabel.