Bibliothèque : la Ville de Saint-Colomban bonifie son offre de service avec l’ouverture les vendredis

La Ville de Saint-Colomban annonce l’ouverture de la bibliothèque municipale tous les vendredis, de midi à 17 h, à compter du 9 mars prochain. Les citoyens auront désormais accès 7 jours sur 7 à tous les services de la bibliothèque : prêts et retours de documents, conseils sur les livres numériques, ordinateurs et Internet en libre-service, WiFi gratuit, activités et bien plus!



« La population nous demandait d’ouvrir cette plage horaire stratégique pour emprunter des livres avant le week-end. Notre souhait, partagé par plusieurs, est d’augmenter les opportunités de fréquenter notre lieu de savoir. Cette décision reflète aussi le souci et l’intérêt que nous portons à l’essor de la culture à Saint-Colomban. Elle est également en lien avec notre population diversifiée et jeune qui doit négocier avec le fait d’avoir des horaires variables », explique le maire de Saint-Colomban Xavier-Antoine Lalande.



« Notre bibliothèque est un joyau de dynamisme, notamment avec l’une des plus belles collections de bandes dessinées du Québec, poursuit-il, mais quand celle-ci est fermée, c’est un joyau qui dort. En ouvrant 7 jours sur 7, nous permettons un meilleur accès à notre plus important lieu public. Nous sommes actuellement la ville la plus jeune de la grande banlieue de Montréal et il est important de fournir des lieux propices à une population qui a une soif de lire et d’apprendre. »



Un premier vendredi ouvert sur les arts À l’occasion du premier vendredi d’ouverture de la bibliothèque le 9 mars prochain, le regroupement d’artistes de Saint-Colomban accueillera les jeunes de 6 à 12 ans durant son atelier collectif de création. De 13 h 30 à 14 h 30, les jeunes auront la possibilité d’observer le travail des artistes et de se familiariser avec différentes techniques d’art visuel tels le pastel, l’aquarelle et la peinture. On vous attend!



Horaire de la bibliothèque

• Dimanche : 10 h à 14 h

• Lundi : 10 h à 20 h

• Mardi : 10 h à 20 h

• Mercredi : 10 h à 20 h

• Jeudi : 10 h à 20 h

• Vendredi : 12 h à 17 h

• Samedi : 10 h à 14 h



Le prêt de livres numériques est accessible en tout temps via st-colomban.qc.ca (Activités, loisirs et culture > Bibliothèque).



La chute à livres pour le retour de documents est ouverte 24/7. Pensez à placer vos livres dans un sac pour éviter de les endommager!