Sylvie D’Amours marraine d’une pétition pour renforcer la sécurité aux abords de la 158 à Saint-Canut

La députée de Mirabel, Sylvie D’Amours, est la marraine d’une pétition à l’Assemblée nationale pour rendre la route 158 plus sécuritaire entre l’autoroute 15 et le secteur de Saint-Canut à Mirabel.

« Trop souvent les citoyens et les élus municipaux m’ont fait part de la dangerosité de la route 158 dans ce secteur. Tout comme l’autoroute 50, c’est une voie automobile ayant eu son lot d’accidents et qui ne correspond plus à l’augmentation fulgurante de la démographie de Saint-Canut. Sa sécurisation devient ainsi plus qu’essentielle! Il est clair que ce n’est pas le dépôt d’une pétition qui forcera le gouvernement à agir, mais il s’agit d’un outil supplémentaire pour faire valoir l’importance de l’enjeu, particulièrement à la veille des élections » croit la députée. « Le gouvernement devra répondre à la pétition et ainsi s’intéresser une fois de plus à ce tronçon » estime celle qui a ramené ce dossier dans l’actualité à plusieurs reprises depuis 2014.

Mme D’Amours est d’avis que lorsque les citoyens soulèvent des enjeux de ce genre, il est important d’en porter le message « Ce sont eux qui vivent cette situation jour après jour. Or, si la députée ne peut pas appuyer leurs actions, qui le fera? Si nous réussissons à faire de la sécurisation de la 158 dans le secteur de Saint-Canut un enjeu dans les prochains mois pour chacune des formations politiques, nous aurons eu une petite victoire qui nous mènera vers des actions concrètes» conclut la députée.

La pétition peut être consultée sur le site web de l’Assemblée nationale jusqu’au 24 avril 2018 à l’onglet «exprimez votre opinion » puis « signer une pétition ».