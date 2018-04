Un premier candidat se présente dans la circonscription de Blainville

William Lepage a été confirmé en tant que candidat de Québec Solidaire dans la circonscription de Blainville pour l’élection d’octobre 2018 par les membres du parti dimanche dernier lors de l’assemblée d’investiture locale.

Tout juste âgé de 18 ans, William Lepage a grandi et réside toujours dans la ville de Lorraine. Il a occupé de nombreuses fonctions politiques dans des instances régionales et locales, en plus d’être impliqué dans le milieu communautaire.

« Qu’il s’agisse de transport en commun sur l’autoroute 19, de dénoncer le manque de services sociaux dans la circonscription, de dénoncer la corruption de la classe politique locale, je saurai me battre à vos côtés », souligne M. Lepage.

M. Lepage est le premier candidat officiel dans la circonscription de Blainville des quatre grands partis représentés à l’Assemblée nationale. Il croit que cette avance sur le terrain lui permettra de se faire bien connaître des résidents de Lorraine, Blainville et Bois-des-Filion et de diffuser ses idées plus largement.

Les personnes souhaitant soutenir William Lepage sont invitées à se rendre sur sa page Facebook ou sur son site web.