Sylvie D'Amour sollicite un second mandat

Femme de cœur, passionnée par l’agriculture et plus largement par sa communauté, la députée provinciale de Mirabel, Sylvie D’Amours, sollicitera un second mandat à l’élection générale du 1er octobre prochain sous les couleurs de la Coalition Avenir Québec.

Reconnue pour sa présence accrue sur le terrain, Mme D’Amours souhaite poursuivre son engagement envers les citoyens de sa circonscription.

« Je cherche constamment à améliorer la qualité de vie de ma collectivité. Depuis 2014, mon équipe et moi avons participé à plus de 2000 événements et rencontres, car c’est au contact des gens sur le terrain que l’on peut bien représenter leurs préoccupations. Jusqu’à maintenant, mon action politique s’est démarquée par ma transparence, mon authenticité et l’importance que j’accorde sur la proximité avec les citoyens de notre circonscription. Je suis fière du travail que mon équipe et moi avons réalisé et je propose aux citoyens de Mirabel de continuer ensemble pour les quatre prochaines années », souligne la candidate caquiste.

