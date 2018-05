Un professeur de cégep comme candidat pour Québec solidaire – Groulx

Fabien Torres, le candidat de Québec solidaire dans la circonscription de Groulx, est convaincu que la course se fera à quatre partis aux prochaines élections provinciales.

Fabien Torres est professeur de sociologie au Collège Lionel-Groulx et enseigne également en milieu carcéral. Il a initié et contribué à différents projets qui l’ont amené à développer un fort sentiment d’appartenance à la région et ainsi, à se proposer pour représenter Québec solidaire dans la circonscription de Groulx.

Le candidat à l’investiture défend ardemment la démocratie participative (assemblée publiques, budgets participatifs, mode de scrutin plus représentatif), la transition écologique, le développement d’une économie ayant à cœur le bien-être de la collectivité et la nécessité de bâtir des communautés fortes.

Ceci l’a mené à initier différents projets au Collège (Simulation des Nations Unies, conférences portant sur l’environnement), à s’impliquer syndicalement au niveau local au cégep et au niveau régional dans les Laurentides, à créer des ateliers éducatifs portant sur l’économie sociale, et à s’impliquer bénévolement auprès de personnes analphabètes et auprès d’ex-victimes d’actes criminels dans des processus de justice réparatrice.

En février dernier, il a été élu coordonnateur de l’association locale dans la circonscription de Groulx avec un nouveau comité de citoyennes et citoyens qui voient toutes et tous un fort potentiel de développement. Depuis le début de l’année 2018, le nombre de militant(e)s a augmenté d’un tiers et un groupe étudiant Québec solidaire s’est créé au Collège Lionel-Groulx.

Pour la circonscription, Fabien Torres estime que les défis dans une région en très bonne santé économique sont nombreux. « Chaque citoyen doit pouvoir en bénéficier alors que personne n’en soit exclu ! Peu importe son âge, son genre et son origine ethnique, chacun(e) doit avoir le droit à un salaire décent - d’où l’importance du salaire minimum à 15$ de l’heure -, un logement et un environnement sain ! » dit le candidat.

D’ailleurs, il voit dans le nombre important d’organismes communautaires, œuvrant dans le logement social, avec les personnes âgées ou avec des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale, les preuves de besoins sociaux et économiques criants.

Selon Fabien Torres, Québec solidaire est le parti des citoyennes et citoyens qui désirent du renouveau, plus d’égalité entre les hommes et les femmes, et qui veulent vivre en respectant les ressources de la planète : « On le voit bien, le prix du gaz ne fait qu’augmenter et ça ne cessera

pas ! Il faut trouver une autre solution! ».

Le 30 mai aura lieu la soirée d’investiture où les membres de la circonscription devront choisir officiellement Fabien Torres comme candidat pour la circonscription de Groulx. « Ce sera une soirée avec un concept novateur ! » nous confie-t-il.

Ce candidat et son équipe voient un fort potentiel de rayonnement des valeurs et du projet de société de Québec solidaire dans cette circonscription et s’attendent à une belle soirée d’échanges.