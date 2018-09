Youri Chassin lance sa campagne électorale dans Saint-Jérôme

La campagne électorale qui s’amorce offre l’opportunité aux électeurs des Laurentides de se doter d’une équipe d’élus de premier plan issus de la Coalition avenir Québec (CAQ) pour les représenter à Québec. Les analystes politiques reconnaissent en effet que c’est la CAQ qui présente de loin la meilleure équipe de candidats, une observation qui se confirme pour les Laurentides.

« Durant les 15 ans du régime libéral, la région des Laurentides a été ouvertement négligée. Il aura fallu que les médias exposent au Québec tout entier l’état de délabrement avancé de l’hôpital régional de Saint-Jérôme pour que le ministre daigne y porter attention. Ne nous trompons pas : ce problème est connu depuis des années et les investissements annoncés en catastrophe à quelques jours de l’élection visent à cacher l’indifférence totale des libéraux pour la région, » déclare Youri Chassin, économiste et candidat de la CAQ dans Saint-Jérôme.

Pour M. Chassin, l’enjeu de l’hôpital est un exemple de la négligence à l’endroit de la capitale des Laurentides, mais il n’est pas le seul. Il affirme que le gouvernement libéral s’est peu préoccupé des problèmes de transport qui nuisent au développement économique et social de la région, qu’il a relégué l’éducation au second plan et qu’il a renié sa parole en alourdissant le fardeau fiscal des familles de Saint-Jérôme.

« Les Jérômiens méritent un leadership fort en matière de santé, d’éducation, de transport et de développement économique. Cette campagne électorale sera pour moi l’occasion de démontrer aux citoyens comment je peux travailler à leurs côtés et, surtout, faire une différence sur tous ces enjeux, » affirme avec détermination M. Chassin.

L’inauguration du local électoral de M. Chassin aura lieu le lundi 27 août 2018 à 17 h 30. Youri Chassin sera accompagné de son équipe de bénévoles. Les citoyens sont les bienvenus!

Au cours de sa campagne, Youri Chassin tient à être accessible pour l’ensemble des citoyens de Saint-Jérôme. En plus des nombreuses activités prévues à son horaire, il organisera les « Lundis CAQ-Café » à son local électoral à tous les lundis matin de septembre, de 10 h à 12 h.

Ces moments seront privilégiés pour M. Chassin, qui profitera de chacune de ces occasions pour dialoguer avec les électeurs jérômiens afin d’entendre leurs opinions sur les différents sujets qui les intéressent.