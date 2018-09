Youri Chassin veut attirer des entreprises dans la capitale des Laurentides

Assumer un leadership politique fort pour Saint-Jérôme afin qu’elle devienne une véritable locomotive économique et qu’elle puisse renforcer son rôle de capitale régionale des Laurentides est une priorité pour le candidat de la CAQ dans Saint-Jérôme, Youri Chassin.

« Pour que les choses avancent, pour que les projets se fassent, il faut un ambassadeur dynamique à Québec. Si on ne veut pas attendre un autre 15 ans pour la prochaine phase de rénovation de l’Hôpital de Saint-Jérôme, il faut être beaucoup plus visibles, et c’est ce que j’ai l’intention de faire si les Jérômiens m’en donnent le mandat le 1er octobre prochain, » a affirmé M. Chassin.



Connu pour son parti pris en faveur de l’éducation, M. Chassin insiste sur l’importance d’un meilleur arrimage entre les programmes de formation et les besoins du marché du travail.



« Les bons emplois existent. Encore faut-il que les gens puissent développer les compétences requises pour les occuper. L’éducation et la formation, c’est la clé de la prospérité. Et ces bons emplois, il en faut beaucoup plus à Saint-Jérôme. Il faut faire connaître encore davantage les atouts exceptionnels de notre région, comme notre expertise industrielle et technologique appliquée au transport électrique, pour attirer les entreprises à Saint-Jérôme, » ajoute-t-il.



Cette semaine, M. Chassin ira à la rencontre d’entrepreneurs de Saint-Jérôme et visitera notamment la Compagnie Électrique Lion. Youri Chassin a aussi confirmé une rencontre avec le maire de Saint-Jérôme, Stéphane Maher, pour discuter des demandes et des priorités à l’intention du futur député de Saint-Jérôme : « On se prépare déjà à être opérationnel le 2 octobre, » commente M. Chassin.



L’économiste Youri Chassin représentera la CAQ lors du premier débat télévisé opposant les ténors économiques de chacun des partis le mardi 11 septembre à 18 h 30. Le débat sera télévisé sur les ondes de LCN et sur le site web de TVA Nouvelles.