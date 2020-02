Parachèvement de l'autoroute 19: sur la voie des plans et devis

La Coalition pour le parachèvement de l’autoroute 19 avec transport collectif a souligné l’importance de la nouvelle étape qui vient d’être franchie au cours des dernières semaines, alors qu’un mandat a été confié à une firme d’ingénierie et que les rencontres techniques avec le ministère des Transports ont commencé.

Le ministère des Transports du Québec vient de signer un important contrat avec le consortium d’ingénierie WSP-EXP. Le but ? Réaliser l’avant-projet définitif, les plans et devis préliminaires et définitifs, ainsi que les documents d’appel d’offres nécessaires à la réalisation du parachèvement de l’autoroute 19, avec voies réservées au transport collectif. Ce contrat fait suite à l’appel d’offres de services professionnels en vue de retenir les services d’ingénieurs spécialisés en structure et chaussée, pour accompagner le ministère en vue de la réalisation des travaux.

« Cette nouvelle peut sembler très technique à première vue, mais on passe vraiment de l’étape des éternelles études à la concrétisation du projet. De plus, le gouvernement maintient le cap quant à son engagement de lancer les travaux pendant le présent mandat », explique Paul Larocque, porte-parole de la Coalition.

Insertion du projet dans le milieu

Des rencontres de planification avec les villes concernées (Laval et Bois-des-Filion) ont débuté au cours des dernières semaines et se poursuivront, réunissant les ingénieurs et professionnels des villes et ceux du ministère des Transports et de ses mandataires. Les villes doivent ainsi faire état de leurs attentes et émettre des commentaires sur le contenu de l’avant-projet, en vue de préparer la version finale qui sera produite au cours des prochains mois.

L’objectif est d’assurer une insertion harmonieuse des ouvrages dans le milieu. Plusieurs propositions à cet effet seront analysées par le ministère. « Notons qu’il y a un excellent climat de collaboration et d’échanges entre les parties en vue d’en arriver à des solutions qui fassent consensus, et d’autres rencontres sont déjà prévues » souligne le maire de Bois-des-Filion, Gilles Blanchette.

Rappelons que la Coalition pour le parachèvement de l’autoroute 19 avec voies réservées au transport collectif regroupe plus de 8 500 membres, élus, organismes, institutions et ménages, qui réclament la réalisation de ce projet.