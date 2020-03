Emploi des personnes handicapées: 66 000$ pour le salon Engagez la différence

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Jean Boulet, a posé un geste pour l'intégration en emploi des personnes handicapées. Hier, il a annoncé une aide financière de 66 608 $ à la Table d'intégration et de maintien en emploi des personnes handicapées des Laurentides (TIMEPHL) pour organiser la 2e édition de l'événement Engagez la différence, un salon de l'emploi destiné aux personnes handicapées qui aura lieu le 17 mars à Sainte-Thérèse.

Cette initiative est financée dans le cadre de la mesure Concertation pour l'emploi, qui vise à aider les entreprises à trouver des solutions durables pour répondre aux enjeux de gestion des ressources humaines.

Briser les préjugés

L'événement, qui se déroulera le 17 mars prochain à Sainte-Thérèse, a pour objectif de mettre en valeur les travailleuses et travailleurs handicapés et à briser les préjugés qui y sont souvent associés. Plus de quarante entreprises ayant besoin de personnel seront sur place pour rencontrer les chercheuses et chercheurs d'emploi.

« L'intégration en emploi des personnes handicapées est une des solutions à la rareté de la main-d'œuvre [...], a expliqué Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie. C'est pourquoi je soutiens le salon Engagez la différence, organisé afin de faire connaître ce bassin de travailleuses et de travailleurs sous-représenté sur le marché du travail. »

Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides, a de son côté saluer le travail de collaboration des « divers organismes qui se sont unis encore une fois cette année pour organiser cet important événement pour la région. Cette deuxième édition démontre l'apport majeur offert par les personnes handicapées à nos entreprises régionales et l'importance que les employeurs des Laurentides offrent un milieu de travail inclusif. »