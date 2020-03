Par mesure préventive, la Ville de Mirabel ferme ses infrastructures sportives, culturelles et communautaires

En conformité avec les recommandations du gouvernement du Québec et de la Direction de la santé publique et par mesure de prudence, la Ville de Mirabel ferme ses centres culturels et communautaires, ses arénas, ses maisons de jeunes et ses bibliothèques jusqu’à nouvel ordre.

Par le fait même, tous les cours offerts dans les centres culturels et les gymnases d’écoles, l’ensemble des activités libres ainsi que les activités d’animation dans les parcs sont suspendus. Les locations privées, de même que l’ensemble des événements prenant place dans les centres culturels et les gymnases d’écoles, sont annulés.

Continuité des services essentiels de la Ville

Malgré la fermeture de certaines infrastructures municipales, la Ville de Mirabel rassure les citoyens en affirmant qu’elle continuera d’offrir les services municipaux essentiels (police, incendie, permis, collectes des matières résiduelles, etc.).

La Ville de Mirabel invite les citoyens à favoriser les interactions par courriel, [email protected], et par téléphone, au 450 475-8653, de même que l’utilisation des services en ligne tels que les permis et les requêtes disponibles au mirabel.ca, et ce, afin de réduire les déplacements à l’hôtel de ville.

Réévaluation de la situation

Le dossier évoluant rapidement, la Ville de Mirabel suit la situation de près. Les citoyens peuvent rester informés en consultant le mirabel.ca ou en suivant sa page Facebook. Pour se tenir informée sur la COVID-19, la population est également invitée à consulter le site Internet Québec.ca/coronavirus.

Responsabilités citoyenne

Selon les recommandations de la Direction de la santé publique et par mesure de prudence, la Ville de Mirabel rappelle qu’il est important de se laver régulièrement les mains et d’adopter les règles d’hygiène qui s’imposent.

Si des personnes arrivent de l’étranger, nous leur demandons, par mesure de sécurité et par respect pour leurs concitoyens, de suivre les mesures qui s’appliquent soit un confinement volontaire de 14 jours.

Toute personne qui pense être atteinte ou qui souhaite obtenir des renseignements à ce sujet est invitée à communiquer avec la ligne d’information dédiée aux appels concernant le coronavirus au 1 877 644-4545.