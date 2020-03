« Le nombre d’hospitalisations reste limité. Nos mesures fonctionnent, c’est encourageant. » - François Legault, premier ministre du Québec

Si aucun nouveau décès lié à la COVID-19 n’a été enregistré dans le dernier 24 heures, le nombre de personnes infectées a quant à lui grimpé de 342 portant ainsi le total à 2 849. C’est du moins ce qu’a annoncé le premier ministre du Québec, M. François Legault, lors de son point de presse quotidien.

Le bilan, en ce dimanche 29 mars, indique que 192 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 72 aux soins intensifs. « Le nombre d’hospitalisations reste limité. Nos mesures fonctionnent, c’est encourageant », de dire le premier ministre.

Meilleur contrôle pour les personnes âgées

Le premier ministre du Québec a également annoncé que des nouvelles ressources seront déployées dans les CHSLD et les résidences pour personnes âgées afin de mieux contrôler les allées et venues dans ces établissements. Des gardiens de sécurité seront en poste et une meilleure vérification des symptômes sera faite.

M. Legault a aussi profité du point de presse pour rappeler aux Québécois d’éviter de se promener d’une région à une autre. « Si vous êtes à votre chalet, restez à votre chalet », a souligné le premier ministre.

Rappelons que les régions de Montréal et de l’Estrie sont les plus touchées par le virus et qu’hier, huit régions du Québec ont été fermées pour éviter la propagation du virus. « Nous avons des discussions avec les autorités pour que les quartiers de Montréal et les villes de l’Estrie les plus touchées soient identifiés », a ajouté M. Legault.

Finalement, le premier ministre a rappelé les mesures de protection à prendre dont rester à la maison, garder deux mètres de distance et se laver les mains régulièrement. « C’est comme ça que nous allons gagner la bataille de notre vie. J’ai confiance en vous », a conclu le premier ministre, M. François Legault.

Bilan de la COVID-19 au Québec en date du 29 mars