Québec accorde 2 M$ pour le parc linéaire Le P'tit Train du Nord

La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, a annoncé hier que le gouvernement du Québec a signé une entente de 2 M$ avec le conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides et la corporation du parc linéaire Le P'tit Train du Nord pour le développement de la piste cyclable éponyme.

Cette annonce a été faite en présence des ministres des Affaires autochtones et de la région des Laurentides, Sylvie D'Amours, et la des Relations internationales et de la Francophonie, de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et députée de Bertrand, Nadine Girault.

Ce soutien, provenant du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), servira à effectuer des interventions correctives, de mise aux normes et d'amélioration des voies cyclables sur ce circuit majeur de plus de 230 kilomètres.

Cette somme s'ajoute aux projets déjà annoncés en mai et en juin où une aide financière de 5 M$ a été accordée à la MRC du Domaine-du-Roy pour le développement et l'amélioration de la Véloroute des Bleuets et une autre de 3 M$ a été accordée à la MRC Robert-Cliche pour le développement de la Véloroute de la Chaudière.



Relancer l'économie de la région

« C'est un projet qui me tenait à cœur pour la magnifique région des Laurentides et pour lequel nous avons travaillé fort. J'ai plus que hâte de rouler sur cette piste qui sera améliorée. C'est d'ailleurs un investissement qui contribuera non seulement à faire de cet attrait un incontournable encore davantage, mais aussi à relancer l'économie de la région », a souligné Andrée Laforest.

De son côté, Sylvie D'Amours a expliqué: « Dans le contexte actuel, chaque investissement contribuera à maintenir l'économie en santé, à stimuler l'industrie récréotouristique et à favoriser le sentiment d'appartenance des Laurentiennes et des Laurentiens à leur territoire. »

« Au nom du P'tit Train du Nord, je me permets également de souligner la générosité des villes de Blainville, Sainte-Thérèse, Rosemère, Lorraine et Bois-des-Filion, de la MRC Thérèse-De Blainville qui fait don aux MRC d'Antoine-Labelle, des Laurentides, des Pays-d'en-Haut et de la Rivière-du-Nord de la portion d'aide financière leur étant dédiée. Cette piste est une fierté régionale et nous pourrons poursuivre nos efforts afin de demeurer une destination de choix pour les gens d'ici et d'ailleurs », a conclu Georges Décarie, président du parc linéaire Le P'tit Train du Nord et maire de Nominingue.