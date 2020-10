Sainte-Anne-des-Plaines: focus sur les aînés et les familles via une consultation publique

La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines tiendra une consultation citoyenne en vue de l’élaboration de sa politique « Municipalité amie des ainés et des familles » (MADA-Famille). Cette démarche implique d’accorder un espace aux aînés et aux familles afin de leur permettre de prendre part activement aux décisions qui concernent leur qualité de vie et impactent leur communauté.

Considérant les directives de la Santé publique actuelles et l’imprévisibilité des changements à venir, la consultation citoyenne se fera à distance par un questionnaire virtuel ou en format papier.

L’opération de consultation sera diffusée largement afin de rejoindre le plus grand nombre d’aînés et de familles, malgré la distance. Cette consultation est prévue au cours du mois de novembre 2020.

« La volonté du conseil municipal de créer cette politique des aînés et des familles est pour nous une manière de répondre et d’intervenir adéquatement et de manière proactive à l’amélioration de la qualité de vie des Anneplainoises et des Anneplainois. Consulter le plus grand nombre de citoyens est bien évidemment une étape capitale dans ce processus et nous espérons une très grande participation à cet important exercice » a souligné Julie Boivin, vice-mairesse et conseillère municipale.

Les étapes du projet d’élaboration de la politique: un portrait et des rencontres

Les travaux en lien avec la politique MADA-Famille ont débuté en avril 2020, lors de la création du comité de pilotage formé de sept personnes provenant de la population, de l’administration publique et du conseil municipal de la Ville.

Entre les mois d’avril et de septembre 2020, un portrait sociodémographique du milieu a été réalisé, permettant ainsi de connaître davantage l’état des lieux et de mieux établir les paramètres de travail pour la suite des choses.

La deuxième étape consiste à aller à la rencontre des citoyens afin de les consulter sur leurs besoins et leurs attentes en termes d’habitat et de milieu de vie, de sécurité, de transport et de mobilité, de participation à la vie sociale et communautaire, de loisirs et d’activités, d’inclusion sociale, de communication et d’accès à l’information et finalement, de santé et de services sociaux.

Ces consultations permettront de mieux cerner les actions à poser pour améliorer de manière concrète la qualité de vie des citoyens.

Une fois la politique rédigée (en 2021), la Ville procédera à l’élaboration d’un plan d’action qui lui permettra de déployer et de réaliser la politique sur le terrain, et ce, au sein de chacun de ses services.