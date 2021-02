Blainville adhère à la campagne de l'UMQ

Le conseil municipal a adopté mardi dernier, en séance ordinaire, une déclaration d’engagement envers la démocratie, dans le cadre d’une campagne nationale organisée par l’Union des municipalités du Québec (UMQ), dans le contexte de la présente année électorale. Cette campagne est placée sous la thématique La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie.

« Depuis quelques mois, nous remarquons à l’échelle du Québec une recrudescence de propos haineux et intimidants envers les élus municipaux, principalement sur les réseaux sociaux. Même si on ne fait pas ce constat à Blainville, la Ville souhaite valoriser le rôle des élus et encourager la participation citoyenne. Nous préconisons également des débats qui soient sains et respectueux. Cette campagne de l’UMQ rappelle les valeurs démocratiques qui nous sont chères et que nous partageons », a déclaré le maire Richard Perreault.

Intimidation et menaces de mort

La déclaration d’engagement adoptée par le conseil municipal dénonce des gestes qui nuisent à l’expression de la démocratie municipale et souligne l’importance d’encourager des débats civilisés.

« Que l’on soit parfois en désaccord avec les décisions des autorités, c’est normal. Mais il n’est pas acceptable que des femmes et des hommes qui exercent une responsabilité publique au service de leurs concitoyennes et concitoyens soient intimidés, poussés à la démission, parfois même menacés de mort, ou contraints de se déplacer avec une protection policière », mentionne cette déclaration.

« À l’approche d’une campagne électorale qui concernera toutes les Blainvilloises et tous les Blainvillois, il convient de cerner les enjeux qui seront abordés dans un cadre de respect des personnes et des idées. L’intimidation sous toutes ses formes n’a pas sa place en démocratie. Fidèles que nous sommes à l’image paisible de notre ville, il y a moyen de discuter d’une façon sereine de nos préoccupations. Je compte donc sur la population blainvilloise, qui, je sais, est très attachée à ces valeurs démocratiques, et sur la collaboration des personnes qui seront candidates aux prochaines élections en novembre prochain », a conclu Richard Perreault.

Pour en savoir davantage sur la campagne de l’UMQ, visitez le site umq.qc.ca.