Le député de Rivière-des-Mille-Îles en direct Facebook

Le député de Rivière-des-Mille-Îles, Luc Desilets sera en direct de Facebook le 17 mars prochain en compagnie de Kristina Michaud, députée fédérale d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia et porte parole du Bloc Québécois en matière de changements climatiques. Il invite la population à se joindre à cette discussion qui portera sur plusieurs aspects locaux des changements climatiques.

« Je trouve important de saisir toutes les occasions de parler d’environnement et de changements climatiques. Nous avons tous une responsabilité individuelle, citoyenne et collective à ce sujet. Au Bloc Québécois, nous réitérons l’importance d’une transition énergétique plus propre qui nous mènera vers une économie définitivement plus verte », a affirmé le député Luc Desilets.

Lors de cette rencontre en direct, les sujets abordés proviendront de questions ou de demandes reçues au bureau de circonscription dans les derniers mois. Le député de Rivière-des-Mille-Îles posera ces questions à la députée Kristina Michaud pour, d’une part, répondre aux interrogations ou aux inquiétudes citoyennes. D’autre part, pour stimuler une réflexion collective au sujet des changements climatiques et leurs impacts dans la vies des citoyens.

Parmi les questions reçues, certaines portent sur les obligations du gouvernement concernant les changements climatiques, les impacts économiques d’une transition verte ou les moyens d’atteindre une cible de réduction des gaz à effet de serre, ceux des instances gouvernementales et celle de la population.

« La crise sanitaire que nous traversons en a mis une autre en lumière : la crise climatique. La dégradation de l’environnement augmente les risques pour la santé et compromet notre bien-être économique. Plus que jamais, la relation entre la santé de l’environnement et la santé humaine est révélée. Le gouvernement doit avoir le courage politique d’agir et il doit passer de la parole aux actes. Mes collègues du Bloc Québécois et moi-même travaillons à ce qu’il ne l’oublie pas », a souligné Kristina Michaud.

Cette discussion s’adresse à celles et ceux que le sujet intéresse, particulièrement aux citoyennes et citoyens de Rivière-des-Mille-Îles, le mercredi 17 mars à 19 h sur la page Facebook du député Luc Desilets : @LucDesiletsBQ

« C’est un rendez-vous le 17 mars prochain! J’ai très hâte de vous accueillir et d’avoir cette discussion avec ma collègue Kristina Michaud. Je suis convaincu qu’elle saura nous apporter un éclairage utile sur ces enjeux importants qui nous préoccupent tous », a conclu Luc Desilets.