En juin, le Canada aura reçu au total 44 millions de doses de vaccins

« Ainsi, d’ici la fin juin nous devrions avoir reçu 44 millions de doses de vaccins comprenant Moderna, Pfizer et Astra Zeneca », a annoncé le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, en conférence de presse ce matin.

Jusqu’à aujourd’hui, plus de 10.5 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux provinces et territoires.

D'ici fin mai, un million de doses Pfizer sont attendues chaque semaine au pays et deux millions par semaine en juin. Pour le vaccin Moderna, ce sont deux millions de doses qui doivent arriver en avril, trois millions en mai et sept millions en juin.

« La vaccination est notre voie de sortie de cette pandémie et notre plus grande préoccupation. »

La Dre Theresa Tam a précisé qu’à ce jour, plus de sept millions de doses ont été administrées sur l’ensemble des provinces et territoires.

« À propos d’AstraZeneca, la protection qu’apporte ce vaccin contre la COVID-19 et ses graves complications l’emporte sur les rares problèmes de caillots de sang recensé suite à cette injection », de justifier la Dre Tam, qui rappelle qu’il n’est administré qu’aux personnes de plus de 55 ans.

Situation épidémiologique inquiétante

« L’augmentation des cas de COVID-19 au pays est inquiétante », selon le premier ministre du Canada, qui a également fait un rappel à l’ordre aux jeunes que l’on voit de plus en plus parmi les hospitalisations liés aux variants de COVID-19. « Vous pouvez être plus facilement malade et contaminer vos proches, on a encore besoin de votre aide pour vaincre la pandémie. »

Pour cette raison, il approuve les mesures renforcées dans certaines provinces comme le Québec. Justin Trudeau a également rappelé son soutien aux Premier ministres provinciaux mais également aux citoyens.

« Si vous avez besoin, n’oubliez pas que plusieurs programmes sont disponibles pour vous aider financièrement, que vous soyez salariés ou entrepreneurs », a-t-il exprimé. On retrouve entre autres une prestation maladie pour les personnes atteintes de la COVID-19 qui ne peuvent plus travailler ou une aide aux loyers pour les propriétaires d’entreprises.

Le premier ministre du Canada s’est aussi réjoui de la baisse du chômage au pays : « Le taux de chômage est au plus bas depuis février 2020, c’est une bonne nouvelle. »

Budget 2021

Justin Trudeau présentera le budget 2021 du Canada le 19 avril. Il a dit vouloir rebâtir une économie pour tout le monde et remédier aux écarts dans la société.