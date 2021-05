Luc Desilets de nouveau candidat dans Rivière-des-Mille-Îles

Le député de Rivière-des-Mille-Îles et porte-parole du Bloc Québécois en matière d’Anciens combattants et de Revenu national, Luc Desilets représentera à nouveau le Bloc Québécois lors de la prochaine élection fédérale.

Sa candidature a officiellement été confirmée lors d’une soirée d’investiture virtuelle. Il y était en compagnie du chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet et de Kristina Michaud, députée d’Avignon La Mitis-Matane-Matapédia, ainsi que de plusieurs militants.

« C’est un honneur et un privilège de représenter de nouveau le Bloc Québécois ainsi que les militants dans Rivière des-Mille-Îles pour une deuxième fois. Je n’avais pas l’intention d’arrêter en si bon chemin ! Je suis si fier de ce qui a été accompli, de notre présence auprès de la communauté, des entreprises et des élus de la région. Notre accompagnement a été tangible dans Rivière-des-Mille-Îles; nous avons tissé et approfondi nos liens en plus d’avoir acquis une expérience parlementaire précieuse. J’ai l’intention de continuer l’excellent travail amorcé », a déclaré Luc Desilets.

« Luc Desilets aborde son travail de député comme il a jusqu’ici mené son parcours: avec un haut degré de professionnalisme et de compétence. C’est un homme de confiance qui accorde son entière attention aux dossiers qui lui sont confiés et qui les défend avec rigueur et vigueur. Mais surtout, Luc est un homme de valeur qui a le souci de répondre le plus adéquatement possible aux attentes et aux besoins des citoyennes et citoyens de Rivière-des-Mille Îles. Je me réjouis qu’il souhaite poursuivre son excellent travail dans cette circonscription et au sein du Bloc Québécois et c’est sans réserve que j’invite les gens de Rivière-des-Mille-Îles à lui renouveler leur confiance », a souligné le chef Yves-François Blanchet.

Luc Desilets réitère d’ailleurs son intention de continuer à défendre les dossiers qui sont chers aux citoyennes et citoyens de sa circonscription et du Québec.

« C’est avec fierté je me suis présenté en politique sous la bannière du Bloc Québécois pour la circonscription de Rivière-des-Mille-Iles. Dès les débuts de mon mandat, j’ai eu le coup de foudre pour le travail de député et pour le service aux gens de la circonscription. Le Bloc Québécois a réussi à inscrire à l’ordre du jour du gouvernement fédéral des enjeux importants pour les gens d’ici et pour la population du Québec, notamment sur le plan des mesures d’aide aux citoyens et entreprises durant la pandémie, du soutien aux aînés, de la bataille pour rehausser la pension de vieillesse de 110$ par mois dès 65 ans, du développement des énergies vertes, de la protection du français, de la lutte pour la hausse des transferts en santé ainsi que du projet de loi pour hausser à 50 le nombre de semaines d’assurance-emploi en cas de maladie grave. Nous avons su, avec le Bloc Québécois, livrer la marchandise pour défendre et porter les dossiers importants du Québec et de Rivière-des-Mille-Iles à Ottawa. C’est aussi avec vous, gens de Rivière-des-Mille-Îles, que je souhaite travailler à la relance prochaine afin qu’elle soit à l’image de vos priorités », a conclu M. Desilets.