Un surplus de 4 917 558 $ pour la Ville de Lorraine

Le maire de Lorraine, M. Jean Comtois, a déposé son rapport sur la situation financière pour l’année 2020, lors de la séance du conseil municipal du 8 juin. Au terme de cet exercice financier, la Ville enregistre un surplus exceptionnel de 4 917 558 $ en raison de la vigueur du marché immobilier, qui a généré pour la Ville des revenus de taxes de mutation supérieurs aux estimations de 1,2 M$.

À cela s’ajoute le dédommagement de 2,8 M$ découlant de la victoire judiciaire de la Ville de Lorraine dans le dossier du talus antibruit ainsi que l’aide de 885 200 $ du gouvernement du Québec pour pallier les conséquences financières de la pandémie.

« Le résultat de cet exercice financier est tout aussi exceptionnel que l’année 2020. La Ville de Lorraine, normalement très prisée des acheteurs de maisons est encore plus convoitée depuis quelques années. Les maisons à vendre sont rares et elles se vendent rapidement. La qualité de vie exceptionnelle y est pour beaucoup et le résultat se traduit par des revenus exponentiels des droits de mutation. Notre victoire juridique dans le dossier du talus antibruit ainsi que l’aide gouvernementale s’additionnent aux économies de 232 000 $ résultant de notre saine gestion des fonds publics », explique le maire.

De grands projets

Le conseil municipal souligne avoir déjà engagé les sommes nécessaires découlant de ce surplus pour la réalisation de grands projets, au bénéfice des citoyens. La reconstruction du mur antibruit en bordure de l’autoroute 640 se concrétisera très prochainement et sera réalisée en collaboration avec le ministère des Transports.

La mobilité urbaine à l’entrée de la ville sera grandement améliorée à la suite de la réfection du boulevard De Gaulle, prévue pour la section comprise entre l’autoroute 640 et le boulevard de Reims. La Ville réalise également la deuxième phase de la modernisation de l’affichage extérieur en incluant l’installation de panneaux électroniques d’affichage.

Finalement, des investissements seront réalisés dans les parcs municipaux et la forêt du Grand Coteau. En somme, cet excédent servira à la modernisation d’équipement ainsi qu’à l’amélioration de la mobilité et de la sécurité à l’entrée de la ville.