La loterie vaccinale est ouverte au Québec

C'est ce dimanche 25 juillet que s'ouvre la loterie vaccinale pour tous les Québécois vaccinés. Les intéressés devront s'inscrire sur le site internet du gouvernement du Québec dédié à récupérer sa preuve vaccinale.

Le 16 juillet, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé et le ministre des Finances, de l'Économie et de l'Innovation , Éric Girard, avaient lancé le concours « Gagner à être vacciné » financé par Loto-Québec.

L'objectif d'un tel concours est d'inciter la population à se faire vacciner contre la COVID-19.

Plusieurs lots de 150 000$ seront tirés pendant le mois d'août pour les 18 ans et plus inscrits qui auront obtenu une première dose de vaccin:

6 août : fin de l’inscription 5 août, 23 h 59;

13 août : fin de l’inscription 12 août, 23 h 59;

20 août : fin de l’inscription 19 août, 23 h 59;

27 août : fin de l’inscription 26 août, 23 h 59;

3 septembre : fin de l’inscription 31 août, 23 h 59.

Le 3 septembre, c'est un tirage d’un prix d’un million qui sera en jeu. Pour être éligible au grand tirage, il faudra avoir obtenu sa deuxième dose avant le 31 août.

Pour les 12 à 17 ans ayant obtenu une première dose, le concours vaccinal offrira un tirage hebdomadaire de deux bourses d’études de 10 000 $ du 1er août au 27 août.

Le 3 septembre 2021, un tirage de seize bourses d’études de 20 000 $ chacune, pour une valeur totale de 320 000 $, sera tenu chez les jeunes ayant reçu leurs deux doses.

Les noms des gagnants seront annoncés le mardi suivant le tirage, à 13h. Pour le dernier tirage du 3 septembre, les noms des gagnants seront annoncés le jour même. Une seule inscription est requise pour être éligible à tous les tirages.

Selon le ministre Dubé, ce concours vaccinal a pour objectif de récompenser les gens déjà vaccinés, d’encourager les gens à devancer leur deuxième dose avant le 31 août et d'ainsi atteindre le pourcentage vaccinal de 75% dans toutes les catégories d’âge, notamment celle des 12 à 17 ans pour que leur rentrée scolaire se poursuivre avec le moins de restrictions possibles.

En date du 23 juillet, 72,9% des Québécois ont reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19. Le pourcentage grimpe à 83,3 % si on ne considère que les 12 et plus. Parmi ce groupe, 59,8% sont considérés comme adéquatement vaccinés (deuxième dose ou une seule dose pour une personne ayant un antécédent de COVID-19).

En date du 22 juillet, voici les données de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) des groupes d’âge adéquatement vaccinés:

12-17 ans: 20,7%

18-29 ans: 35,8%

30-49 ans: 49,6%

50-69 ans: 76,3%

70-79 ans: 90,1%

80 ans et plus: 90,5%